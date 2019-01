I et brev ber Institutt for energiteknikk (IFE) om møte med energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen på Stortinget om det som fremstilles som en krise i arbeidet med å rydde opp i atomanleggene og behandle atomavfall fra reaktorene ved Kjeller og Halden.

Dette er Norges eneste atomreaktorer og har vært brukt til forskningsformål.

Administrerende direktør ved IFE, Nils Morten Huseby, sier at det i fjor høst ble gjort nye beregninger for kostnadene ved å rive og håndtere avfallet bare fra Halden-reaktoren.

– De nye tallene viser at det blir tre ganger dyrere å nedbygge Haldenreaktoren, og det er seks ganger mer avfall fra rivingen av Haldenreaktoren enn det som ble beregnet i statlige utredninger i 2016, sier han.

I budsjettet for 2019 skriver regjeringen om en opprydding både i Halden og Kjeller og viser til rapporten fra 2016: «Opprydding vil koste om lag 15 mrd. kroner over flere tiår. Det er knyttet betydelig usikkerhet til anslaget.»

For inneværende år ble det bevilget 280,4 millioner kroner.

I 2016 ble det anslått at rivingen av Halden-reaktoren alene ville koste rundt 1 milliard kroner.

Direktør for strategi og kommunikasjon Silje Aspholm Hole i IFE har signert brevet til de to komiteene.

«Den nukleære virksomheten på IFE har et budsjettert underskudd på 81 millioner kroner i 2019. IFE har ikke økonomi til å dekke det,» heter det i brevet.

Overrasket komitéleder

Lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, (Sp) sier han er overrasket over den situasjonen som beskrives i brevet fra IFE og er innstilt på å møte IFE.

Det er næringskomiteen som har budsjettansvaret for sikring og opprydding av atomavfall i Norge.

Halden-reaktoren ble lagt ned i 2018.

I brevet understreker IFE at ulike krav fra norske myndigheter heller ikke gjør dette billigere.

«De økonomiske rammene for Haldenreaktoren og atomavfall i statsbudsjettet for 2019 er ikke tilstrekkelige for å følge anbefalingene fra IAEA (det internasjonale atomenergibyrået). De er heller ikke tilstrekkelige for å overholde konsesjonskravene og påleggene fra (DSA) Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og (NSM) Nasjonal sikkerhetsmyndighet.»

«IFE er i en svært krevende situasjon. Orienteringen vil inneholde viktig informasjon til arbeidet med revidert nasjonalbudsjett for 2019 og budsjettet for 2020,» heter det i brevet.

Lederen av Stortingets energi og miljøkomité Ketil Kjenseth (V) sier at komiteen i likhet med næringskomiteen skal vurdere henvendelsen fra komiteen torsdag.

Det er ikke dagligkost at noen kommer med en slik henvendelse til to komiteer.

Fakta: Instituttet for energiteknikk Opprettet: 1948, og har ansvaret for Norges to atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Organisert som en uavhengig stiftelse Formål: utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi for petroleumsutvinning, energiproduksjon og energibruk, samt å opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innen reaktorsikkerhet og nukleærteknologi. Omsetning: ca. 600 millioner kroner, ca. 600 ansatte. Styret oppnevnes av Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Norges forskningsråd, og de ansatte.

Alvorlig situasjon

– Norge har et klart ansvar for å sikre en trygg lagring av vårt atomavfall og en trygg avvikling av atomreaktorene vi har. Situasjonen hos Institutt for energiteknikk virker svært alvorlig og er noe ikke minst regjeringen må ta tak i. Gjør de ikke det må vi gjøre det fra Stortingets side, sier SVs Lars Haltbrekken.

Administrerende direktør Huseby viser til at IFE har god dialog med Nærings- og fiskeridepartementet i denne saken, men har funnet det riktig å tilby seg å orientere Stortinget.

Avfallshåndtering og riving av gamle atomanlegg kommer til å pågå i mange år.

– Vi vet at det å rydde opp i atomavfallet etter de norske reaktorene og sikringene vil koste mye. Jeg synes det er greit at Stortinget får denne informasjon, sier Pollestad til Aftenposten.