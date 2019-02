Forbundet «beklager at våre to kvinnelige medlemmer har kommet i en situasjon som de ikke selv har ønsket. For oss er det viktig at de to blir ivaretatt på best mulig vis. Vi er sikre på at Fagforbundet i Oslo og den lokale fagforeninga vil bidra til dette», heter det i pressemeldingen som er signert forbundets nestleder Sissel M. Skoghaug.

Giskes barbesøk forrige lørdag har ført til en krevende situasjon innad i Fagforbundet, LOs største forbund med 365.000 medlemmer.

Slik saken har utviklet seg, er ledelsen tvunget til enten å støtte de to kvinnene bak dansevideoen med Giske, eller støtte de to mannlige tillitsvalgte som sendte bekymringsmeldingen.

– Burde snakket med kvinnene

Skoghaug sier at forbundets to lokale tillitsvalgte har forsøkt å ivareta det de mente var interessene til to av våre medlemmer.

– Vi mener at de burde snakket med de to kvinnene før de foretok seg noe mer, skriver hun.

«Fagforbundet deltar ikke i et politisk spill i denne saken. Vi har 17.000 tillitsvalgte som står sammen for våre medlemmers interesser. Våre tillitsvalgte jobber på den enkelte arbeidsplass, på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Alle disse tillitsvalgte er ikke enige om alt, og vi kan gjøre ulike vurderinger av ulike saker», skriver Skoghaug videre.

Hør dagens episode av nyhetspodkasten Forklart om Trond Giskes nesten-comeback:

Truet med å melde seg ut

For LO-topper er det uhyre delikat å måtte velge side for den ene part i en konflikt mellom medlemmer og tillitsvalgte. Men da de to kvinnene mandag morgen truet med å melde seg ut av forbundet, kunne ikke ledelsen sitte stille lenger.

Enten måtte forbundet støtte de to kvinnene, eller stille seg bak de to tillitsvalgte fra Fagforbundet som sendte bekymringsmeldingen.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sitter også i LO-sekretariatet og Aps sentralstyre. Giske har gjennom årene bygd opp mange venner og støttespillere blant tillitsvalgte og medlemmer i forbundet.

Giskes barbesøk, bekymringsmeldingen og bråket som førte til at Giske trakk seg som kandidat til fylkesstyret, tvinger Fagforbundet til å ta parti:

Kvinnene som laget dansevideoen med Trond Giske, føler seg misbrukt i et politisk spill. De er svært kritiske til Fagforbundet

– Det er sjokkerende å bli brukt på denne måten til fordel for forbundets politiske interesse, sier kvinnen som danser på videoen til NRK.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Les også: Redaktør tror på langvarig isfront

Tvinges til å ta stilling i medlemsstrid

Den seks sekunder korte videoen var grunnlaget for bekymringsmeldingen tillitsvalgte Knut Sandli i Fagforbundet sendte partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet. Han begrunnet meldingen med at han reagerte på Giskes oppførsel. Fagforbundet-tillitsvalgt Terje Ferstad sendte på sin side melding om videoen til lederen for valgkomiteen i Trøndelag Ap.

Les også: Tviler på omkamp på årsmøtet til helgen

Varsler snakket ikke «ofrene»

Ingen av dem snakket med kvinnen som danset med Giske under en bursdagsfeiring på et utested i Oslo, eller med venninnen som filmet. De er begge klare på av videoens innhold er helt uproblematisk og at den ble laget som «en intern greie» i vennegjengen.

– Den var ikke et varsel eller en bekymringsmelding, sier de to.

Kvinnene jobber i helsevesenet og er selv medlemmer i LO-organisasjonen Fagforbundet. Nå vurderer de å melde seg ut.

«Jeg kan godt forstå at de blir opprørt. Saken har nok blitt betraktelig mer ubehagelig for dem enn jeg hadde kunnet forutsi. Jeg reagerte på Giskes oppførsel i en video jeg ble vist. Min hensikt var å varsle Arbeiderpartiets ledelse om dette i nominasjonsprosessen de var inne i. Etter dette viste det seg at videoen allerede var ute i offentligheten. Da valgte jeg å gi et intervju med VG når de ringte meg», skriver Sandli i en SMS til NRK.

Sandli er på ferie og har foreløpig ikke svart på Aftenpostens henvendelse.

Ferstad vil ikke kommentere kritikken fra kvinnene.