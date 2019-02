Trond Giske stiller ikke lenger som kandidat til arbeidsutvalget i Trøndelag Ap

Trond Giske trekker sitt kandidatur som medlem av arbeidsutvalget (AU) og dermed fylkesstyret i Trøndelag Ap. Det er Giske selv som opplyser dette på Facebook fredag ettermiddag.

«En fortsatt støy om en AU-plass er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget», skriver Giske på sin Facebook-side.

Aftenposten har vært i kontakt med Giske, som på spørsmål om ytterligere kommentarer henviser til oppdateringen på Facebook.

Giske viser til at han som stortingsrepresentant og leder av Organisasjonsutvalget tiltrer han fylkesstyret uten stemmerett, men at han på bakgrunn av alt bråket ikke vil stille til valg som medlem av AU. Det var dette vervet som ville gitt ham en plass i landsstyret fra Trøndelag.

Samtidig med Giskes Facebook-post er valgkomiteen i Trøndelag Ap samlet i Oslo til et ekstraordinært telefonmøte i kjølvannet av det siste døgnets fornyede bråk om Trond Giske.

Komiteen ledes av stortingspolitikeren Jorodd Asphjell. Han kom fredag formddag til Oslo fra Brussel for å ha møte med resten av komiteen. Før møtet hadde han en samtale med Trond Giske. De to har hatt flere samtaler det siste døgnet.

’Olav Olsen

«Lederen i valgkomiteen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Ap. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt frem til årsmøtet. Hverken for Trøndelag Ap eller meg selv er det en ønskelig situasjon», skriver Giske på Facebook.

Giske var opprinnelig enstemmig innstilt som medlem av styret og arbeidsutvalget i fylkespartiet, samt som vara til landsstyret i Ap.

«Den prosessen vi har vært gjennom har vært krevende, først fremst for familien min og meg, men også for parti- og fagbevegelsesvenner. Jeg håper at vi nå kan gå videre sammen», skriver Giske.

Giske skriver videre: «Tidligere i vinter sa Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng at det ikke er noe som står i veien for min fulle deltakelse i partiet. Det var bakgrunnen for at jeg sa ja til å være kandidat. Spørsmålet om jeg skulle bli AU-medlem i stedet for tiltredende styremedlem, har skapt stort engasjement. Jeg er veldig glad for den store støtten jeg har opplevd i Trøndelag Arbeiderparti.»

Omstridt video bak avgangen

I fjor måtte Trond Giske trekke seg som nestleder i Ap som følge av flere varsler til partiet med påstander om seksuell trakassering. Partiets undersøkelser konkluderte med at han hadde opptrådt i strid med partiets retningslinjer.

Fakta: Varsler-saken Stortingsrepresentant Trond Giske trakk seg som nestleder i Ap 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Nylig avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt.

Det siste døgnets fornyede debatt om Trond Giske startet da VG torsdag kveld publiserte den første artikkelen om en nå mye omtalt video.

Den korte snutten viste Giske og en kvinne i 20-årene tett dansende på utestedet Bar Vulkan i Oslo forrige helg.

Selv reagerte Giske svært kraftig på hvordan episoden er blitt fremstilt. Han har krevd en unnskyldning fra VG.

«Mediene har også engasjert seg sterkt i dette styrevalget. Det toppet seg i en svært feilaktig sak i VG i går kveld», skriver Giske på Facebook nå.