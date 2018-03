Solberg: Listhaug vil si unnskyld i dag

Det bekreftet statsminister Erna Solberg på Politisk kvarter på NRK i dag.

– Kommer hun til å si unnskyld?

– Ja, altså. Sylvi Listhaug stiller seg bak Regjeringens unnskyldning, og det kommer hun sikkert til å bekrefte, svarte Solberg.

– Kommer hun selv til å si unnskyld? Hun kommer til å bekrefte det?

Ja, dere får vente i løpet av dagen, svarte Solberg

Onsdag ettermiddag kom statsministeren med unnskyldning på vegne av Regjeringen for Listhaugs omstridte Facebook-innlegg. Dette skjedde først seks dager etter at kommentaren ble postet på Facebook.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg ikke liker denne type retorikk, når man tillegger andre synspunkter som man ikke har. Denne dimensjonen ble klarere for oss over helgen, sier Solberg.

– Er redd for holdningene

I debatt med AP-leder Jonas Gahr Støre ble statsministeren konfrontert med at Listhaug ikke valgte å fjerne innlegget hun hadde lagt ut, til tross for at Solberg hadde kritisert innlegget. I stedet henviser hun til at innlegget ble fjernet på grunn av bilderettigheter.

– Det var et valg hun gjorde. I stedet la hun ut en Facebookstatus, hvor hun viste hva hun mente og at det ikke var hennes intensjon å såre noen eller koble dette til 22. juli, sier Solberg.

Jonas Gahr Støre har tidligere kalt innlegget fra justisministeren som bevisst og kalkulert, hvor hun nører opp under hatet som skapte grobunn for 22. juli. I politisk kvarter understreket Støre at han står bak dette utsagnet fullt og helt. Han mener landets justisminister må forstå hvilke holdninger hun setter i sving ved slike innlegg.

– Det viser bare for farlig dette er og hvor viktig at vi tar dette oppgjøret. Når en politiker på toppnivå, med kommunikasjonserfaring legger ut dette, og så blir overrasket over de kommentarene som kommer. Kommentarfeltet under Sylvi Listaugs post utløser voldsomme holdninger, som er farlige. Jeg er redd for dem, sier Støre.

– Dette er en dårlig justisminister i en så alvorlig sa, sa Støre.

Har tatt avstand

Statsministeren Erna Solberg var opptatt av at man ikke skulle mistro Listhaugs intensjoner i denne saken.

– Jeg synes vi skal ta Sylvi på alvor når hun sier at dette ikke var hennes intensjon. Ja, det er mye som står i kommentarfeltene, men man kan ikke tas til ansvar for alle meninger som legges ut under ens eget kommentarfelt, sier Solberg.

– Men det kunne kanskje vært på sin plass å ta avstand fra dem?

– Det har hun da også gjort. Hun har gjentatte ganger oppfordret folk på sin egen Facebook-side om ikke å uttrykke hat og ikke komme med denne type karakteristikker av andre. Det har hun også gjort i forhold til hatprat om innvandrere og annet. Hvis det noe vi skal lære av denne debatten, så må det være å ikke mistro hverandres intensjoner i den politiske debatten, sier Solberg.