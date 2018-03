Han la ut innlegget som førte til Listhaugs avgang: – Har ingen forståelse for kritikken

– Enhver rådgiver går av med statsråden sin, sier Sylvi Listhaugs politiske rådgiver, Espen Teigen til Aftenposten.

Han har blant annet hatt ansvar for Listhaugs kontoer på sosiale medier.

Det var han som la ut den omstridte posten som førte til sjefens avgang.

– Ja, som rådgiver for Sylvi har jeg laget og lagt ut mange innlegg for henne, og teknisk sett var det jeg som laget posten og la den ut. Ideen og budskapet kom fra Jon Helgheim kvelden før, sier Teigen.

– Hadde ingenting med 22. juli å gjøre

Rødt fremmet 14. mars mistillitsforslag mot Listhaug etter at hun i Facebook-posten anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn av nasjonens sikkerhet.

Posten ble lagt ut etter at opposisjonen stemte ned et lovforslag som åpnet for å frata fremmedkrigere med doble statsborgerskap sitt norske statsborgerskap, uten å måtte gå via retten. Budskapet ble postet med et bilde av islamistiske krigere og oppfordringen «lik og del».

– Angrer du på noe ved innlegget?

– Nå har vi beklaget og slettet det, så jeg anser saken som ferdig. Det hadde ingenting med 22. juli å gjøre, sier han.

– Men forstår du kritikken mot innlegget?

– Jeg har ikke noen forståelse for at en sak om fremmedkrigere som drar til Syria for å kjempe mot IS kobles til 22. juli.

– Men kritikken gikk på budskapet om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet?

– Det budskapet er beklaget og slettet, sier han.

Vil ikke utelukke å bli med Listhaug

Sylvi Listhaug meldte på sin Facebook-profil tirsdag morgen at hun trakk seg. Teigen sier han fikk beskjeden fra Listhaug sent mandag kveld.

– Jeg mener det var riktig av henne når situasjonen var som den var, sier han.

Han er usikker på hva han vil gjøre fremover, og sier han skal ta noen dager til å tenke over ulike alternativer.

– Blir du med Listhaug til Stortinget dersom du får mulighet?

– Jeg vil ikke utelukke noen ting. Men Sylvi er en formidabel sjef med ryggrad av stål og som står for det hun mener. Det fortjener respekt, sier han.