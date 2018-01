– Vi står på rett side av historien. Varslersakene har vært vonde, åpnet Jonas Gahr Støre talen til landsstyret klokken 1330.

– Jeg er trygg på at den vil tåle historien kritiske lys. Giske har i to møter fått komme med sin versjon. Han har fått over tre uker nå i januar til å komme med ytterligere informasjon skriftlig. Og hans advokater har fått all informasjon, fortsatte Støre.

– Å vente enda lenger ville bare skadet partiet

– Det er tilstrekkelig til å si at prosessen har vært rettferdig. Å vente enda lenger ville bare skadet partiet. Det ville forlenget en vanskelig situasjon for varslerne som har ventet på tilbakemelding fra oss. Og jeg er trygg på at konklusjonene ville blitt de samme, selv om vi hadde ventet, sier Støre.

Han la vekt på at Ap-ledelsens oppgave var å påse at partiets interne regler etterleves. De skulle ikke påvise lovbrudd.

– Vårt regelverk om seksuell trakassering er brutt. Da må vi som parti reagere. Varslerne må få en tilbakemelding. Den det varsles mot må få en reaksjon og en avklaring. For at vi skal kunne gå videre, sa Støre, som ble avbrutt av applaus da han tok oppgjør med lekkasjer og baksnakkelser i partiet.

– Husk at vårt fremste adelsmerke er at vi er en mangfoldig familie som holder sammen. Lekkasjer tjener ingen annen hensikt enn å skape usikkerhet og splittelse. Solospill og egne agendaer svekker oss alle.

– Dette landsstyremøtet marker at det er på tide å slutte rekkene. At det er tid for å finne sammen og holde sammen, tid for å være på det beste for Arbeiderpartiet.

– Vi kan ikke ha det slik at alle mennesker som har tråkket over en grense, er evig fortapt, sier Jonas Gahr Støre i Aftenpostens ferske portrett.

Olav Olsen

Skryt til Støre fra Oslo Ap

Talen ble godt mottatt i et parti som har vært utsatt for svært store påkjenninger de siste fem ukene etter at varslene mot Giske ble kjent.

– Martin Kolberg sa for en tid siden at Ap er i krise, du argumenterte imot dette, etter de siste ukenes hendelser mener du fortsatt det samme?

– Ja, svarer Støre.

– Dette er bra. Støre var tydelig og grundig. Giske-saken er over, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen.

Etter Støres tale tok landsmøtet en pause og Støre møtte pressen.

– Hvordan vil du reagere hvis Giske legger frem «fysiske bevis og vitnebevis» som helt eller delvis tilbakeviser noen av varslene?

– Jeg mener at sakene er tilstrekkelig opplyser til å fastslå at det har funnet sted brudd på våre regler. Skulle det komme bevis som endrer forholdene, skal vi selvfølgelig se på det. Det kommer ikke til å endre hovedkonklusjonen, svarer Støre, og viser også til at Giske har beklaget overfor to av varslerne.

Støre tror på Trønder-fred

– Hvordan er muligheten for ro også i Trøndelag etter dette, ble Støre spurt.

– Jeg mener den er god, svarer Støre.

Aftenposten spurte om oppnevnelsen av tre nye politiske utvalg signaliserer at programmet som ble vedtatt på landsmøtet for bare ett år siden, var for dårlig.

– Vi tok hintet fra velgerne, svarte Støre med henvisning til katastrofevalget.

– Vonde for Trond og hans familie

Støre fortalte at varslersakene har vært «vonde» for Trond og hans familie. Han gjentok at «tapt tillit kan vinnes tilbake». Og Ap-lederen understreket at Giske ønskes tilbake på jobb i stortingsgruppen.

– Vi er kamerater også etter nedtur. Det er mitt menneskesyn. Vårt menneskesyn. Igjen den røde tråden: Vi er på vårt beste når vi jobber sammen, når vi får frihet gjennom sterke fellesskap, sa han, og høstet mer applaus, fortsatte han.

At MeToo betyr et vendepunkt på mange måter, kom ikke minst frem da Støre ønsket velkommen til kveldens middag – hvor alle nå må betale sin egen alkohol.

Han fikk tidligere i dag full støtte i sentralstyret for at Giske ikke kan fortsette som medlem i Aps sentralstyret etter at han trakk seg som nestleder på grunn av varslene om seksuell trakassering.

«Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden,» heter det i en uttalelse som i formiddag ble vedtatt enstemmig på Aps sentralstyremøte.

Det betyr at blant andre stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fra Trøndelag, LO-leder Hans-Cristian Gabrielsen, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Fagforbundets leder Mette Nord, også sluttet seg til Støres anbefaling. Disse har tradisjonelt vært regnet for å stå Giske nær.

Olav Olsen

Kritikk fra Trøndelag

På forhånd har flere Ap-politikere, spesielt fra Giskes hjemfylke Trøndelag, tatt til orde for en tolkning av vedtektene som innebærer at Giske skal beholde plassen i sentralstyret. Men etter sentralstyret vedtak, ga også Trøndelags-politikerne opp.

Selv om sentralstyret bruker en rund formulering om at det er «naturlig at Giske ikke møter», er beskjeden krystallklar: Når Giske ikke har tillit som nestleder, har han heller ikke tillit som medlem i sentralstyret. Han kan ikke «rykke ned» et hakk til et lavere tillitsnivå.

– Sentralstyret har ikke fullmakt til å avsette folk som er valgt på landsmøtet. Men et enstemmig sentralstyret har sagt at det ikke er naturlig at han møter i sentralstyret ut denne perioden, sa partileder Jonas Gahr Støre etter sentralstyremøtet.

Ifølge vedtektene kan sentralstyret formelt sett ikke kaste han ut, men når et enstemmig sentralstyre ber han om ikke å møte er det i realiteten det de gjør.

Landsstyret i Ap, partiets høyeste organ mellom landsmøte, samles klokken 1430 for å diskutere og etter alt å dømme slutte seg til sentralstyrets konklusjon.

Dermed er antagelig konflikten om både innhold og saksbehandling i Giske-saken formelt over i partiets organer. Men det er ingen ting som tyder på at alle sår er leget.

Les hele uttalelsen fra Aps sentralstyremøte her.