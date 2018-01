Solberg mener at Riise-varselet fra 2014 er alvorlig nok til å kunne politianmeldes

– Tror du varslene som har kommet, kan føre til politianmeldelser?

– Jeg kan ikke gjøre noen vurdering om hva varslerne kommer til å mene og synes, men vi gir dem juridisk bistand slik at de selv kan vurdere sin egen sak. Det må være opp til varslerne selv. Vi er ganske sikre på at vi ikke hadde fått mange av disse varslene hvis vi hadde sagt at vi gikk til politiet med sakene.

– Men mener du at alvorlighetsgraden i noen av disse sakene kunne ført til politianmeldelse?

– Den saken fra 2014 som det har stått om i Aftenposten, er en sak som det kunne vært mulig å gå til politiet med. Utover det vil jeg ikke kommentere innholdet i varslene, sier Høyre-leder Erna Solberg til Aftenposten.

Solberg påpeker at hun ikke vet detaljene i mange av sakene. Det er satt ned et eget varslingsutvalg ledet av Henrik Syse som tar seg av det.

Unge Høyre-topp visste om seksuell omgang mellom Riise og beruset 16-åring. Fulgte ikke opp da han ble generalsekretær.

Skulle ønske regjeringssamarbeidet var tema

På ny var det kalt inn til pressekonferanse i Unge Høyre-saken. Her gjorde Solberg selv, sammen med generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, rede for hendelsesforløpet i Høyre knyttet til saken om Kristian Tonning Riise, og hvor de går videre herfra.

Hun sier hun helst skulle snakket om hva den nye regjeringen skal få til nå, i stedet for varslingssakene.

Torgeir Strandberg

– Hvordan har det vært å skulle danne regjering midt oppe i dette?

– Det har jo vært hyggelig først og fremst å danne regjering, men jeg skulle selvsagt ønske at vi kunne snakket om politiske prosjekter de første dagene. Men det er klart at vi kommer jo til å få god tid til å snakke om det også fremover.

Mener at lederstil ikke er problematisk

– Er det noe ved din lederstil som gjør at du ikke er blitt oppmerksom på disse varslene?

– Nei.

– Er det ikke også delvis ditt ansvar også at du ikke er blitt varslet?

– Det er jo mitt ansvar at vi ikke har håndtert varslene godt nok, til tross for arbeidet vi har lagt ned på regelverk og rutiner. Jeg tenker at det regelverket vi har laget, faktisk er blitt fulgt i denne saken, fordi de overordnede lederne er blitt varslet. Og det er parlamentarisk leder, Trond Helleland, for en stortingsrepresentant i Høyre. Men det hadde vært naturlig om jeg også hadde blitt varslet i en sånn sak. Jeg tror også kanskje at jeg hadde blitt varslet nå over nyttår dersom vi ikke hadde hatt regjeringsforhandlingene.

Torgeir Strandberg

Generalsekretæren har ikke vurdert å gå av

I 2016 hadde generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarset, en samtale med generalsekretær i Unge Høyre, Erlend Svardal Bøe, som uttrykte at Kristian Tonning Riise kunne bli «litt ustyrlig» om det ble for mye alkohol, og at dette var noe Unge Høyre håndterte.

Aarset har dermed kjent til oppførselen til Riise helt siden han tiltrådte som generalsekretær i 2016. Han erkjenner at det var et signal han burde tatt på større alvor og gravd mer i, og beklager for at det ikke skjedde.

– Hvordan vurderer du din egen innsats i denne saken? Har du vurdert å gå av?

– Det får andre vurdere, svarer Aarset.

– Det jeg er mest opptatt av nå, er å stå i dette og håndtere det så godt jeg kan, følge opp varslerne og se til deres ve og vel og forstå hvordan vi har kunnet havne i denne situasjonen. Så får andre vurdere min innsats.

Ingen ekskluderingsprosess mot Riise

– Blir Riise ekskludert fra Høyre? Har den prosessen startet?

– Nei, vi har ikke gjort det. Det er egentlig noe av det vi har brukt minst tid på, å vurdere hans politiske fremtid. Det viktigste for oss nå er å komme til bunns i sakene og følge opp varslene.

Aarset sier at Kristian Tonning Riise blir godt passet på av venner og familie.

– Vi forsikrer oss om at han har nære rundt seg som tar vare på ham, og at han får profesjonell hjelp i den grad han trenger det. Og vi har hele tiden beredskap på at folk kan komme og være med ham dersom han trenger flere å være sammen med.