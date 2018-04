Leder i Rogaland Ap: Det er LO som bestemmer om Tajik skal tale

LO i Nord-Rogaland fikk tilbud om å få nestleder Hadia Tajik som taler i Haugesund og Sauda 1. mai, skriver VG.

Et dramatisk styremøte i Nord-Rogaland LO mandag, endte med at styret sa nei takk til å ha Tajik på talerstolen.

Vrakingen kommer som en reaksjon på at stortingsgruppen i Ap stemte for at Norge skal knytte seg til EUs energidirektiv Acer.

Wirak sier at LO «får nesten gjøre som de vil».

– Det er LOs arrangement, og de som bestemmer. Av og til blir det slike utslag etter at saker har vært satt på spissen, sier han.

– Vil du ta det opp i partiet?

– Dette er en del av demokratiet. Det var flertall i Rogaland Ap for å slutte oss til Acer. Dette er ikke mer dramatisk enn at noen ønsker å si fra om at de er uenige i vedtaket.

– Var det dette Ap trengte akkurat nå?

Wirak ler høyt og lenge før han svarer:

– Det er en del av demokratiet.

– Er Hadia Tajik ønsket av Rogaland Ap?

– Selvfølgelig. Dette går ikke på Hadia. Dette går på Acer og deres holdning til saken, sier Wirak.

Hovedpersonen Tajik selv forsøker å bagatellisere avvisningen i et innlegg på Facebook:

«Eg har lese i VG at LO i Nord-Rogaland har vald å avinvitere meg på 1. mai. Det er jo noko dei står heilt fritt å gjere. Men då er eg ledig på 1. mai. Er det andre som vil ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla? Send ein e-post til min rådgjevar edina.ringdal@stortinget.no – og del gjerne denne posten på din facebookvegg. Dersom du har spurt før og fått nei, så er jo dagen min no blitt ledig, så du må gjerne sende ein ny invitasjon. Me får ein fin dag ilag! :-) «

Styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO bekrefter overfor VG at årsaken er den betente Acer-saken.

– Det kom opp et forslag om at man ikke ønsket noen fra ledelsen i Ap som taler, på grunn av behandlingen av Acer-saken. Ved voteringen ble det 5–2 mot at hun skulle få tale, sier Stava, som selv er SV-er.

LO-sekretær i Rogaland, Eirin Sund, sier at det ikke er uvanlig at det oppstår uenigheter i enkelte 1.mai-komiteer.

– Det er leit at det har oppstått uenighet om gjennomføringen av 1. mai i Haugesund og Sauda, men jeg ville ikke legge for mye dramatikk i det, sier hun.

Ifølge Sund har ikke LOs distriktskontor instruksjonsmyndighet overfor 1. mai-komiteen i Nord-Rogaland.

– De fatter sine egne beslutninger. Men igjen: Det er synd at det skal bli slike diskusjoner om en så viktig dag som 1. mai er, sier Sund.

Det som gjør saken spesielt delikat er at det ifølge VG var Stava og en annen SV-er i styret som ville si ja til Tajik, mens de fem LO-erne som stemte mot at hun skal få tale, har bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

Tajik sier hun hadde gledet seg til å tale.

– Jeg hadde sett frem til å være i Nord-Rogaland på 1. mai, men det er selvsagt arrangørene selv som avgjør hvem de vil invitere eller avinvitere. Så det forholder jeg meg selvsagt bare til.

– Når det gjelder Acer-saken så har mitt fylkeslag, Rogaland Arbeiderparti, på sitt årsmøte sagt ja til EUs tredje energimarkedspakke med noen klare krav. Disse kravene ble innfridd. Dette er mandatet jeg har hatt fra lokalt inn i de sentrale diskusjonene om Acer, sier hun til avisen.