Tajik avvist av LO i Rogaland 1. mai. Nye invitasjoner strømmer inn.

– Synd. Men dette er LOs arrangement, og LO som bestemmer, sier Stanley Wirak, leder i Rogaland Ap. Tajik selv sier hun nå er ledig 1. mai, og forsøker å bagatellisere avslaget med å spørre på Facebook:

Er det andre som vil ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla?

Og det er det åpenbart. Kort etter hadde hun fått inn 20 invitasjoner fra LO i Sør-Varanger i nord til Evje i sør. Oslo Arbeidersamfund har også meldt seg sammen med flere arrangører i Rogaland.

– Jeg håper at jeg får tale på 1.mai. Det vil jeg gjerne. Jeg tar til etterretning at jeg ikke er velkommen på 1. mai i Nord-Rogaland. De velger selv hvem de vil ha, så det forholder jeg meg til, sier Tajik.

– Tror du det er andre politiske årsaker enn Acer til at du ikke er velkommen?

– Nei, jeg forholder meg til det de har sagt selv.

- Viser dette at opprøret mot Acer ikke legger seg i Ap ?

- Det har vært uenighet og krevende diskusjoner i landsstyret, stortingsgruppa og i Rogaland Ap.

– Overrasker det deg at det er så sterkt ?

- Det er ikke overraskende at det er ulike meninger i arbeiderbevegelsen.

– Er det noe sted du har spesielt lyst til å dra 1. mai?

- Jeg må få oversikt over invitasjonene, og hvor det er mulig å komme, med transport på 1. mai, sier Tajik, og legger ikke skjul på at hun er strålende fornøyd med responsen.

LO i Nord-Rogaland fikk tilbud om å få nestleder Hadia Tajik som taler i Haugesund og Sauda 1. mai, skriver VG.

Et dramatisk styremøte i Nord-Rogaland LO mandag, endte med at styret sa nei takk til å ha Tajik på talerstolen.

Vrakingen kommer som en reaksjon på at stortingsgruppen i Ap stemte for at Norge skal knytte seg til EUs energidirektiv Acer.

LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik sier at det ikke er uvanlig at det oppstår uenigheter i enkelte 1. mai-komiteer.

– Det er leit at det har oppstått uenighet om gjennomføringen av 1. mai i Haugesund, men jeg ville ikke legge for mye dramatikk i det. Her er det medlemsdemokratiet som rår, sier hun.

LO-sekretær i Rogaland, Eirin Sund, er samstemt:

– Det er leit at det har oppstått uenighet om gjennomføringen av 1. mai i Haugesund og Sauda, men jeg ville ikke legge for mye dramatikk i det, sier hun.

Wirak sier at LO «får nesten gjøre som de vil».

– Det er LOs arrangement, og de som bestemmer. Av og til blir det slike utslag etter at saker har vært satt på spissen, sier han.

– Vil du ta det opp i partiet?

– Dette er en del av demokratiet. Det var flertall i Rogaland Ap for å slutte oss til Acer. Dette er ikke mer dramatisk enn at noen ønsker å si fra om at de er uenige i vedtaket.

– Var det dette Ap trengte akkurat nå?

Wirak ler høyt og lenge før han svarer:

– Det er en del av demokratiet.

– Er Hadia Tajik ønsket av Rogaland Ap?

– Selvfølgelig. Dette går ikke på Hadia. Dette går på Acer og deres holdning til saken, sier Wirak.

Hovedpersonen Tajik selv forsøker å bagatellisere avvisningen i et innlegg på Facebook:

«Eg har lese i VG at LO i Nord-Rogaland har vald å avinvitere meg på 1. mai. Det er jo noko dei står heilt fritt å gjere. Men då er eg ledig på 1. mai. Er det andre som vil ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla? Send ein e-post til min rådgjevar edina.ringdal@stortinget.no – og del gjerne denne posten på din facebookvegg. Dersom du har spurt før og fått nei, så er jo dagen min no blitt ledig, så du må gjerne sende ein ny invitasjon. Me får ein fin dag ilag! :-) «

Styreleder Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO bekrefter overfor VG at årsaken er den betente Acer-saken.

– Det kom opp et forslag om at man ikke ønsket noen fra ledelsen i Ap som taler, på grunn av behandlingen av Acer-saken. Ved voteringen ble det 5–2 mot at hun skulle få tale, sier Stava, som selv er SV-er.

– Hører ingen steds hjemme

- Det hører ingen steds hjemme å nekte nestlederen i Ap å tale på 1. mai, sier distrikssekretær Nils Petter Støyva i Sogn og Fjordane LO.

Han sier han var og er uenig i Arbeiderpartiets standpunkt i Acer-saken, men at det blir helt feil å boikotte Ap-ledelsen av den grunn.

- Vi arbeider etter demokratiske spilleregler og driver påvirkning på vanlig måte. Vi driver ikke med boikott.

- Så i Sogn og Fjordane er det ikke aktuelt å si nei til hverken Tajik eller Jonas Gahr Støre på 1. mai?

- Her i Sogn og Fjordane driver vi ikke med boikott, sier Støyva.

Det som gjør saken spesielt delikat er at det ifølge VG var Stava og en annen SV-er i styret som ville si ja til Tajik, mens de fem LO-erne som stemte mot at hun skal få tale, har bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

– Når det gjelder Acer-saken så har mitt fylkeslag, Rogaland Arbeiderparti, på sitt årsmøte sagt ja til EUs tredje energimarkedspakke med noen klare krav. Disse kravene ble innfridd. Dette er mandatet jeg har hatt fra lokalt inn i de sentrale diskusjonene om Acer, sier hun.

Trondheim LO har forståelse

Leder i Trondheim LO John-Peder Denstad sier han har forståelse for at LO Rogaland Nord sier nei til Hadia Tajik som 1- maitaler.

- Jeg forstår at noen kommer til en slik beslutning på grunn av den store motstanden mot Acer.

Han sier LO i Trondheim har invitert leder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus Sætre til å holde hovedtalen 1. mai.

- Vi har tradisjon for å invitere faglig tillitsvalgte på 1. mai. Det gjør vi også i år.

- Kan det være aktuelt å boikotte Aps partiledelse på noen måte pga partiets ja til Acer?

- Det har vi ikke diskutert i det hele tatt.

– Hva tenker du om det?

– Det har jeg ikke tenkt på.