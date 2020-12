Store Frp-gjennomslag i budsjettforhandlingene. Men partiet brukte lang tid på å drøfte sluttresultatet.

Store kutt i alkoholavgiftene. Mer til pensjonistene. Det er noe av det Frp har oppnådd i forhandlingene med regjeringspartiene. Men partiets landsstyre brukte lang tid på å drøfte sluttresultatet.

Frp har fått gjennom store avgiftskutt i avgifter som påvirker grensehandelen. Det var ett av partiets fremste krav. Foto: Terje Bendiksby/NTB

1. des. 2020 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

Det bredte seg en nervøs stemning i Høyre etter hvert som tiden gikk tirsdag kveld. Den planlagte pressekonferansen klokken 19 ble utsatt. Det skyldes at Frps landsstyre trengte mye tid på å drøfte avtalen. Møtet begynte klokken 16.00. Men etter godt over tre timer kom beskjeden om at et solid flertall i partiets landsstyre hadde godkjent avtalen. Det var altså ikke alle som var fornøyd med resultatet.

KrF og Venstre fikk opprettholdt målet om at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år, men de har gitt mye annet. I Venstre sukkes det over økt oljepengebruk.

Frp har fått g j ennomslag for:

reduserte avgifter på typiske grensehandelsvarer. Å få satt ned avgifter på øl, vin og sterkøl til svensk nivå har vært et mål for Frp. TV2 og NRK meldte tirsdag kveld at Frp har fått gjennomslag for å sette ned avgiftene med 10 prosent. Frp har også fremmet krav om lavere avgifter på brus, snus og sjokolade og skal også ha fått noe gjennomslag her.

mer til pensjonistene . Frp og SV har fremmet et felles forslag som inneholder mer både til minstepensjonister og til regulering av de årlige pensjonene. Også her skal Frp ha fått noe gjennomslag.

nedsatt tak på helseutgifter , slik at man raskere får frikort enn regjeringen la opp til. Regjeringen foreslo en reform der man slår sammen to egenandelstak til ett. Regjeringen får gjennom reformen, men det ene nye taket er satt drøyt 700 kroner lavere enn det regjeringen foreslo. I stedet for at man må ha utgifter på 3183 kroner i for å få frikort neste år, blir taket satt til 2460 kroner.

mye tyder også på at Frp har fått gjennomslag for mer penger til vedlikehold og rassikring av fylkesveier, eldreomsorg og til sykehusene. Her har ikke Aftenposten fått bekreftet noen summer.

Fikk ikke gjennomslag for bistandsforslag

Frp foreslår i sitt alternative budsjett et bistandsnivå på 0,7 prosent av BNI.

I praksis var konsekvensen av det et kutt på 11, 4 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Dette har KrF protestert heftig på, og lite tyder på at Frp har fått gjennomslag for noe i nærheten av sitt krav her.

Det bekreftes imidlertid i regjeringspartiene at de har økt oljepengebruken ganske mye sammenlignet med regjeringens forslag.

Færre kvoteflyktninger, stort bistandskutt og lavere avgifter på grensehandel var noen av Frps fremste krav før forhandlingene. Tirsdag kveld var det uklart hva Frp hadde fått gjennom av innstramminger i innvandringspolitikken