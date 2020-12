Hun vant kampen om å bli nummer to på Oslo Aps liste

Oslo Ap har nominert Kamzy Gunaratnam på andre plass på listen til stortingsvalget.

Kamzy Gunaratnam blir nummer to på Oslo Aps liste. Foto: Olav Olsen

Den store striden sto om annenplassen. Nominasjonskomiteen var delt. Det ble derfor kampvotering mellom første vararepresentant til Stortinget Zaineb Al-Samarai (33) og Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (32). Al-Samari hadde flertallet i komiteen bak seg, mens et flertall av lokallagene i Oslo ønsket Gunaratnam. Det var Kamzy Gunaratnam som vant avstemningen med 137 mot 119 stemmer.

Nominasjonsstriden i Oslo Ap har vært en av de mer dramatiske. Alt før striden kom skikkelig i gang meldte mangeårig stortingsrepresentant for Ap i Oslo, Jan Bøhler overgang til Senterpartiet. Han mente at nominasjonskampen i Oslo Ap var for skitten.

I sin innledning til det digitale nominasjonsmøte tok også nominasjonskomiteens leder Tone Tellevik Dahl et oppgjør med debattnivået i Oslo Ap. Det var særlig tonen og innholdet i en del reaksjoner på sosiale medier hun hadde reagert på i nominasjonsstriden.

Det var en omfattende debatt på nominasjonsmøtet som viste stort engasjement særlig rundt dissensen på plassnummer to. Det var 268 delegater på det digitale møtet.

Oslo Ap har i dag fem representanter på Stortinget. Ifølge de siste meningsmålingene er fire mandater sikre.

Men tirsdag sa nominasjonsmøte sitt. Partileder Jonas Gahr Støre (60) nomineres enstemmig på topp.

Gunaratnam har vokst opp i Groruddalen. Noe som har vært fremholdt som viktig, fordi Oslo Ap har mistet sin profil fra Groruddalen med Bøhlers overgang til Sp.

Gunaratnam kom til Norge i 1991 sammen med familien som var flyktninger fra Sri Lanka. Hun er en av de overlevende fra Utøya. Hun er inne i sin andre periode som vararordfører i Oslo og har ikke minst engasjert seg i mot rasisme. Hun er vokst opp i Groruddalen.

Barth Eide på tredje

På tredjeplass ble det ingen dramatikk på møtet. Opprinnelig var denne plassen tiltenkt Oslo Aps leder Frode Jacobsen (52). Men han ga i prosessen plassen til tidligere utenriksminiter Espen Barth Eide (56) som ikke ville akspetere noe annet enn en sikker plass. Det fikk han. Jacobsen aksepterte den utsatte femteplassen. Jacobsen er i dag heltidspolitiker i Oslo rådhus for Ap.

LO kandidat på plass

På plass nummer fire kom Trine Lise Sundnes (50) som i dag er LOs internasjonale sekretær, men har lang fartstid som leder av LOs tredje største forbund, Handel og Kontor. Sundnes dukket opp som en «dark horse» etter at nominasjonsprosessen var i gang.

På sjetteplass kom Siri Gåsemyr Staalesen(47) som idag sitter på Stortinget. Det var et benkeforslag påAl-Samarai. Men hun sa nei til å delta i kampvotering, dermed ble Gåsemyr Staalesen enstemmig valgt. Dersom det blir regjeringsskifte ved valget til høsten, kan hun bli fast møtende vararepresentant. Støre blir statsminister og mye tyder på at Espen Barth Eide blir å finne i en rød-grønn regjering. Men det kan også Sundnes som med sin LO-bakgrunn vil stille sterkt.