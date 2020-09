Høyre og Venstre ber Oslo-byrådet finansiere karbonfangst på Klemetsrud

Byrådet kan ikke vente på penger på EU. Oslo må selv bla opp milliardbeløp for å sikre karbonfangst og -lagring. Det mener Venstre og Høyre i Oslo.

Oslo Høyre, her ved gruppeleder Øystein Sundelin, mener Oslo-byrådet bør gå inn med midler for å realisere karbonfangstanlegget i Oslo.

Onsdag la det rødgrønne Oslo-byrådet frem sitt budsjettforslag for 2021. Det blir et budsjett preget av koronapandemien og svinnende kraftinntekter.

På bakgrunn av dette foreslår byrådet å skyve på flere valgløfter og skru parkeringsavgiftene kraftig opp.

Opposisjonen vil bla opp

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen går inn for karbonfangst og -lagring på Norcems sementfabrikk i Brevik. Støtten til Fortums avfallsrenseanlegg på Klemetsrud i Oslo er derimot satt på vent.

Regjeringen krever at dette prosjektet får finansiering fra EU og andre kilder først. Regjeringen setter av 3 milliarder kroner i støtte til dette anlegget, men forutsetter da 3,8 milliarder i støtte fra annet hold.

Det kan være EU – eller for eksempel Oslo kommune, sa energiminister Tina Bru (H) mandag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fastslo mandag at Oslo kommune ikke når sine klimamål dersom prosjektet på Klemetsrud ikke realiseres. Renseanlegget står for cirka 14 prosent av Oslos klimagassutslipp.

Flere i den borgerlige opposisjonen i bystyret ønsker at kommunen stiller opp.

– Det jeg vil foreslå til budsettet, det er å fullfinansiere det Klemetsrud-prosjektet. Det har de ikke lagt inn, men det mener jeg Oslo kommune bør gå inn og gjøre, sier Øystein Sundelin, Høyres gruppeleder.

Han mener at kommunen bør kjøpe seg inn med en eierandel på opp til 50 prosent i prosjektet, sammen med Fortum. Det vil altså si at kommunen går inn med 1,9 milliarder.

Eventuelt åpner han for at Fortum kan ta en større andel av eierskapet og Oslo bidra med mindre, dersom selskapet ønsker det.

– Det mener jeg vi bør klare å få til i løpet av høsten, sier Sundelin.

– Spenstig?

– Ja, det er spenstig. Men det jeg tror vi må.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke savner også kommunale penger til karbonfangst og -lagring på Klemetsrud.

Venstres Hallstein Bjercke vil bruke kommunale penger på karbonfangst og – lagring.

Men Venstre er ikke fullt så ivrige som Høyre, og de ser for seg en noe større dugnad.

– Oslo må bidra med noe, staten ved Enova må bidra med noe, og EU må bidra med noe. Gjør vi det, får vi det til. Men da må byrådet ha en offensiv holdning, sier han.

Bjercke legger til at han regner med at byrådet kommer med penger til dette i en tilleggsbevilgning.

Frykter skattesmell

Oslo Høyre er ikke bare misfornøyd med at det rødgrønne byrådet ikke bruker 1,9 milliarder på renseanlegget. Sundelin mener også at byrådet dytter fremtidige velferdskutt over på bydelen og Oslo-skolen.

– Dette er et budsjett som bare håndterer det at Oslo er tom for penger i årene fremover. Det skal kuttes 870 millioner kroner i bydelen de neste tre årene og nesten en halv milliard i Oslo skolen.

Han viser til at byrådet ikke har tatt høyde for en skattesvikt som følge av koronapandemien.

– Hvis vi også får en inntektssvikt nå, går Oslo kommune inn i en krevende tid.

– De store sektorkuttene er jo lagt utover i fireårsperioden. De kan justeres fra år til år?

– Ja. Men signalene er mye, mye sterkere nå enn noen gang. Dette er de største kuttene i økonomiplanen som er lagt frem noen gang. Vi har aldri vært i nærheten av disse summene, og for bydelene er det 150 millioner kroner allerede neste år. For skolen er tallet 60 millioner. Så det starter allerede neste år, og så skal vi forsette til ganske store summer, sier Sundelin.

Han er ikke kritisk til at det kuttes, men at byrådet ikke har noen plan for hvordan kommunenes skal effektivisere driften.

– Dette blir fullstendig opp til de ansatte i Oslo kommune, i eldreomsorgen, barnehagene og Oslo-skolen, sier Sundelin.

Venstre savner flere gulrøtter

Venstres Hallstein Bjercke er kritisk til byrådets klimapolitikk. Han sier at han generalt mener byrådet er for glad i å bruke pisk i klimapolitikken. Selv er han en tilhenger av gulrot.

– I lys av klimagassutslippene går opp i Oslo mens de går ned nasjonalt, hadde jeg ventet at budsjett som bidro til reduserte utslipp. Det gjør ikke dette budsjettet. Det sier byrådet selv. Vi kommer ikke til nå 2020-målet vårt og vi er lenger unna 2030-målet vårt enn noen gang, sier de. Det illustrer at det blir større og større avstand mellom det byrådet sier de skal gjøre og det de faktisk gjør i klimapolitikken, sier han.

Kaller satsingene klimaideologi

Frp var fraværende da opposisjonen møtte pressen etter budsjettfremleggelsen.

Bystyrerepresentant Bjørn Revil fra Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Oslo var på plass. Han er ikke videre imponert.

– Vi hadde håpet på et budsjett som hadde styrket næringslivet og holdt velferden for borgerne ved like i forbindelse med korona. I stedet prioriterer byrådet en del klimaideologisk prosjekter Det syns jeg ikke det er tiden for nå, for nå kan det bli en nedgangstid i Oslo. Så nå må man ta være på folka i byen og arbeidsplassene, sier han.