Neppe plass til både Mudassar Kapur, Stefan Heggelund og Michael Tetzschner på Oslo Høyres liste

Alle de sittende representantene til Oslo Høyre ønsker gjenvalg til Stortinget. Kabalen går ikke opp. I tillegg vil gjerne Eirik Lae Solberg inn.

Stefan Heggelund er en av flere som ikke kan være helt sikker på å få fast plass på Oslo-benken til Høyre. Foto: Signe Dons

Som Aftenposten har omtalt, er det trangt om plassen på Oslo Aps liste foran neste års stortingsvalg. Minst like vanskelig er det å få kabalen til å gå opp for Oslo Høyre.

Tilsammen ønsker åtte gjenvalg til de seks plassene som Oslo Høyre i dag har på Stortinget. Disse åtte inkluderer de to «vikarene», Mathilde Tybring-Gjedde og Camilla Strandskog.

De møter som vararepresentanter for Ine Marie Eriksen og Nikolai Astrup. Sannsynligheten for at Eriksen og Astrup er statsråder etter valget neste høst, er ifølge meningsmålingene små. At de to kommer til å toppe listen for Oslo Høyres listen, er derimot overveiende sannsynlig. Derfor er det de fire plassene etter disse to det blir kamp om.

Og i tillegg til de åtte som ønsker gjenvalg, ønsker Eirik Lae Solberg plass på listen.

Fakta Oslo Høyre har i perioden 2017-21 seks stortingsrepresentanter: Michael Tetzschner

Heidi Nordby Lunde

Mudassar Kapur

Stefan Heggeund

Mathilde Tybring

Camilla Strandskog

De to sistnevnte er vararepresentanter for Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup. Vis mer

Hvem skal ut?

Hvem som skal ut, kan bli en krevende øvelse når listen skal settes opp.

– Vi har flere vi vil ha inn på Stortinget, enn det er plass til. Det er vår utfordring, sier Erling Lae, som leder nominasjonskomiteen og dermed har hovedansvaret for den vanskelige kabalen.

I Høyres korridorer på Stortinget omtales problemet som et «luksusproblem». Men for dem det angår, kan det være nervepirrende nok.

Mudassar Kapur leder nå Stortingets finanskomité og skal lose Erna Solbergs budsjett gjennom i Stortinget. Foto: Terje Pedersen

Tøff kamp mellom fire menn?

Dersom partiet ønsker annenhver kvinne og mann på listen, ligger det an til tøff kamp mellom disse mennene:

Mudassar Kapur (43): Har sittet på Stortinget siden 2013 . Er Høyres finanspolitiske talsmann og leder av Stortingets finanskomité. Han har i høst den viktige og vanskelige jobben med å løse regjeringens budsjett gjennom i Stortinget.

Stefan Heggelund (36): Har sittet på Stortinget siden 2013. Han er Høyres klima- og miljøpolitiske talsmann på Stortinget. Men han har også markert seg om en rekke andre saker – alt fra sparkesykler til byggeskikk i Oslo.

Michael Tetzschner (66): Har sittet på Stortinget siden 2009. Juristen regnes som en av nestorene i gruppen. Han har solid erfaring fra Oslo-politikken både som byrådsleder og leder av Oslo Høyre. Han har markert seg som nestleder i Stortingets kontroll – og konstitusjonskomité og sitter nå i utenriks- og forsvarskomiteen.

Eirik Lae Solberg (49): Han var Høyres byrådslederkandidat foran forrige kommunevalg og har vært gruppeleder i for Høyre i bystyret i Oslo. Han har i tillegg erfaring som statssekretær for flere Høyre-statsråder og har vært finansbyråd i Oslo.

Høyres Michael Tetzschner har noen spennende uker foran seg. Foto: Olav Olsen

To typer rangeringer er foretatt

Men det er ikke gitt at det blir en kamp bare mellom disse mennene. Høyre hadde ikke annenhver kvinne og mann på listen i 2017.

Dermed kan hverken Heidi Nordby Lunde (47) eller Mathilde Tybring-Gjedde (27) ta det for gitt at de er sikret gjenvalg.

Lunde er i dag leder i Oslo Høyre. Hun er også leder i Europabevegelsen og sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Tybring-Gjedde har markert seg som skolepolitiker etter at hun rykket inn som vararepresentant.

Men begge disse to har gjort det svært godt i de to interne rangeringene i forbindelse med nominasjonsprosessen: en rådgivende uravstemning og en prøvenominasjon i lokalforeningene.

De er med blant «topp fire» ved siden av Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup.

Heidi Nordby Lunde leder Oslo Høyre og vil gjerne beholde plassen på Stortinget. Foto: Kolstad, Tom

Mathilde Tybring-Gjedde har markert seg som skolepolitiker etter at hun kom inn som vararepresentant. Foto: Vidar Ruud

Kapur og Tetzschner sliter etter uravstemning

Av dagens representanter ligger Mudassar Kapur og Michael Tetzschner dårligst an etter uravstemningen. De havnet under streken hvis man tar utgangspunkt i at Oslo har seks representanter på Stortinget.

Tar nominasjonskomiteen mest hensyn til denne, redder Stefan Heggelund skinnet – og Eirik Lae Solberg får en av de seks plassene.

Bydelsforeningene har også rangert

Selv om det var rekordhøy deltagelse i denne uravstemningen, stemte bare rundt fire av ti medlemmer. Noen antyder at partiets yngste er mer aktive i en slik avstemning enn de litt mer eldre medlemmene – og at det påvirker resultatet.

Prøvenominasjonene i bydelsforeningene, Unge Høyre, Senior Høyre og Den konservative studentforening viser et litt annet resultat.

Selv om det er vanskelig å rangere kandidatene etter disse, kan det se ut som om både Kapur og Heggelund her gjør det bedre enn Lae Solberg og Tetzchner.

Men hvordan man skal legge sammen resultatene fra prøvenominasjonene finnes det neppe noen klar fasit på. Antall stemmeberettigede varierer fra fem til 56.

Eirik Lae Solberg er en av dem som håper å komme inn på Tinget. Foto: Olav Olsen

Usikker når slaget står

I utgangspunktet skulle komiteen ha lagt frem sitt forslag til liste innen 15. november. Nå har komiteen skjøvet datoen fremover i tid. Årsaken er at nominasjonsmøtet ikke kan avholdes som planlagt på grunn av pandemien.

Det var planlagt 30. november. Om det nå skyves på til over nyttår i håp om å holde et vanlig møte med fremmøtte – eller om det må avvikles digitalt – er ikke avgjort.