MDG-toppen sjokkert over Støre-uttalelse: – Pinlig

Une Bastholm (t.h.) og Lan Marie Berg topper MDGs lister i Oslo og Akershus.

Une Bastholm mener Jonas Gahr Støre misforstår FNs generalsekretær fullstendig.

Nå nettopp

Hvilke konsekvenser bør FNs alarmerende klimarapport få for norsk oljepolitikk? Spørsmålet splitter de rødgrønne partiene en måned før valget.

Nå reagerer MDG-leder Bastholm kraftig på uttalelser Ap-leder Støre ga til Aftenposten denne uken. FNs generalsekretær António Guterres sa at rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder.

Støre sa at det er «Guterres jobb å snakke i veldig store bokstaver, så folk oppfatter det. Jeg opplever at han henvender seg til land som bygger ett kullkraftverk i måneden».

Bastholm er sterkt uenig.

– Uttalelsen var ganske sjokkerende og pinlig, for å være helt ærlig. Det er veldig vanskelig å forstå at Støre kan mene det, sier MDG-lederen.

Bastholm sier hun la all godvilje til og leste Støres uttalelser flere ganger. Det hjalp ikke.

Hun mener FNs generalsekretær peker direkte på Norge. MDG krever full stans i all leting etter olje og gass.

– Vi kan ikke si at han ikke mente oss. Selvsagt gjorde han det. Han sier at dette må være dødsstøtet for fossil energi, og at alle må slutte å lete umiddelbart. Han hadde selvsagt sagt bare kull hvis det var det han mente.

Jonas Gahr Støre har denne uken drevet valgkamp i Nord-Norge.

– Vi kan ikke late som

Støre sa også at Norge må lytte til det Guterres sier.

– Men jeg mener vi har gode svar. Vi har forpliktet oss til å få utslippene ned, Arbeiderpartiet sier med 55 prosent, sa Støre.

For Bastholm var ikke det nok. Hun mener Støre nå legitimerer det hun kaller linjen til Senterpartiet og Frp.

– De peker på Kina og Polen og utslipp i andre land, sier hun.

– Jeg skjønner at Ap og andre som ønsker å fortsette lenge med olje og gass har et forklaringsproblem, men vi kan ikke late som FN sier noe annet til Norge enn til resten av verden.

Bastholm mener det blir feil kun å se på utslippene her i landet, når Norge er en av de største eksportørene av olje og gass.

Hun mener Norge trenger en statsminister som tar ledelse i den store klimautfordringen. Hun vil likevel ikke peke på en annen statsministerkandidat enn Støre.

–Vi går til valg på en ny regjering, og vi vil snakke med Ap og SV først. Men dette er en påminner om hvorfor MDG må bli store, så vi kan få se en annen innstilling fra Støre enn det han viser her.

– Har ikke Støre poeng? Så lenge verden trenger energien, så må det vel være mye bedre at den kommer fra en elektrifisert, norsk sokkel enn fra kullkraftverk?

– Det er en norsk fortelling, noe vi har laget for oss selv i Norge. Det er ingen andre i FN eller andre næringsnøytrale organisasjoner som støtter at dette er relevant lenger, mener Bastholm.

Hun sier forskning viser at hvis Norge slutter å produsere olje og gass, så vil noe bli erstattet av annet fossilt, men de totale utslippene vil gå ned globalt.

– Jeg og Støre er nok uenige i om det i hele tatt er lønnsomt for Norge å fortsette å investere i olje og gass, siden markedet nå endrer seg raskt.

– Er du overrasket over at det ikke er større vilje på rødgrønne side til å slutte å lete etter olje?

– Ja, jeg er bekymret for en regjering med Senterpartiet i, og for en regjering med Ap, SV og Sp, som ikke er avhengig av MDG.

Støre: Ap har best politikk

Støre sa i det samme intervjuet at «en beslutning om å slutte å lete over natten, vil ikke endre noe».

– Vi skal gjøre kloke vurderinger om omfanget av leting og hvor det letes, sa han. Ap-lederen vil legge faglige vurderinger til grunn.

Finansiell risiko for staten og klimarisiko skal legges vekt på.

Støre går ikke med på at Arbeiderpartiet svikter klimakampen.

– Det er viktig for meg å markere dette: Klima er en hovedsak for meg i dette valget. Ap har den beste klimapolitikken. Det er fordi vi også har en politikk for industri og arbeid, som gjør det mulig å gjøre endringene så får utslippene ned, sa Støre.