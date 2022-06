Stenseng: Saken betyr mye for Sp. Vi har ikke ofret Kristiansand Ap.

Torsdag møtte Ap-sekretær Kjersti Stenseng Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland til fredskaffe på Youngstorget. Men mandag kveld blir det lokalt oppvaskmøte.

Ap-sekretær Kjersti Stenseng avviser at partiet ofret Kristiansand Ap for å tekkes Sp.

Bølgene har ikke lagt seg etter at statsminister Jonas Gahr Støre aksepterte Sps krav om ny folkeavstemning om oppløsning av nye Kristiansand kommune.

Kommunen så dagens lys 1. januar 2020. Men nå er veien åpen for en oppsplitting tilbake til Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2028.

Helge Stapnes, leder i Kristiansand Ap, sier at «frustrasjonen og skuffelsen blant medlemmene er til stede ennå».

– Vi har invitert til lukket medlemsmøte mandag kveld for at alle skal å få lov til å lufte ut, sier Stapnes.

Lørdag gjorde Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum en avtale som åpner for oppsplitting tilbake til de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Beslutningen kom som et sjokk på Aps ordfører Jan Oddvar Skisland. Han mener det er et brudd på Hurdalsplattformen og løfter fra Ap-ledelsen.

– Var klar over reaksjonen

– Vi kjente veldig godt til Kristiansand Aps standpunkt og bystyrevedtaket. Det var ingen tvil hos oss om at dette er en viktig sak for dem og en beslutning som de ikke ville like. Jeg har stor forståelse for at den skaper sterke reaksjoner, sier Stenseng.

– Hvorfor landet dere likevel på folkeavstemning?

– Det er ikke tvil om at dette er en sak som betyr mye for Sp. Så er det alltid slik at vi har små og store saker der Ap og Sp kan ha ulik inngang. Så tar vi beslutninger der noen er uenige. Vi har vært veldig klar over at det ville bli sterke reaksjoner i Kristiansand og Agder.

– Sto Sp så hardt på at regjeringssamarbeidet var i spill?

– Det kjenner jeg overhodet ikke til.

– Hva fikk Ap igjen for å ha gitt seg?

– Det er ikke slik at vi har forhandlet bort eller ofret Kristiansand. Vi fatter ulike beslutninger med ulike innganger. Det er summen av disse beslutningene som gir regjeringens kurs. Dette var utvilsomt en vanskelig beslutning og diskusjon.

– Det er en helhetsvurdering. Nå må vi håndtere dette på best mulig måte, sier hun.

– Ser fremover

I nær fremtid skal kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og Stenseng selv til Agder for å møte lokalpolitikerne.

– Vi er i tett dialog. Nå er vi opptatt av å se fremover og mot valgkampen, sier Stenseng etter kaffepraten med ordfører Skisland.

– Ønsker Ap oppløsning av nye Kristiansand kommune?

– Nå vil folkeavstemningen gi folk mulighet til å si sin mening. Jeg tror folk vil legge vekt på alt det de har fått til i den nye kommunen, svarer hun.

– Påvirker saken samarbeidsforholdene mellom Ap og Sp?

– Nei, denne beslutningen påvirker ikke samarbeidet i regjeringen. Det er vanskelige diskusjoner og beslutninger i regjeringen hele tiden, slutter hun.

– Tøff jobb å gå til valg

Helge Stapnes legger ikke skjul på at beslutningen vil prege fylkespartiet negativt i lang tid:

– Den vil påvirke oss veldig. Det blir en tøff jobb å gå til valg med dette. Vi trodde vi hadde satt foten ned for de lokale folkeavstemningene. Nå må vi gjøre om på programarbeidet og bruke mye tid og energi på å få frem at denne nye, fine storkommunene bør fortsette, sier han.

– Hva synes du om at Støre ga etter for Vedums krav?

– Det er overraskende og skuffende.

– Ble Kristiansand Ap ofret i et større spill?

– Alt tyder jo på det. Hvis det ikke er det, er det en enda sterkere overkjøring, sier Stapnes.

Han forteller om støtteerklæringer fra både partifeller og politiske motstandere. Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, svarer i en SMS at «det har jeg ingen mening om».