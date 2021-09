Dette er kandidatene som kan erstatte Ropstad

To KrF-ere skiller seg ut i lederkampen. En tredje løftes frem som en mulig joker.

Dag Inge Ulstein, Olaug Bollestad og Ida Lindtveit Røse er de fremste kandidatene til jobben som KrF-leder.

18. sep. 2021 18:37 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag ble det klart at KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad går av. Nå starter arbeidet med å finne ut hvem som tar over jobben. Partiet har flere utfordringer foran seg, blant annet å kare seg over sperregrensen igjen etter årets valg.

Aftenposten har snakket med en rekke kilder i KrF. To navn blir nevnt oftest: Olaug Bollestad (59) og Dag Inge Ulstein (40).