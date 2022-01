Regjeringen har sagt nei til nye, store strømkabler. Dette er kabler som fører strøm til andre land, som Norge selger.

Hybridkabler er strømkabler som frakter strøm som er laget av havvind til et annet land. Forskjellen er at det med en hybridkabel ligger et vindkraftverk i midten av kabelen, ute på havet.