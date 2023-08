Høyre-toppen skryter av sin politiske erkefiende

Høyre går til valg på å stanse «SV-skolen». Likevel skryter toppkandidat Eirik Lae Solberg av SVs skolebyråd.

Begge barna til Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg gikk på Bolteløkka skole. For ham er skole den desidert viktigste politiske saken. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 08:06

– Jeg har egentlig lyst til å skryte av Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), jeg, sier Eirik Lae Solberg.

Gjennom høstens valgkamp intervjuer Aftenposten toppkandidatene fra de største partiene i Oslo.

Et av de faste spørsmålene er hvilken politisk motstander de ønsker å skryte av.

Svaret til Høyres toppkandidat kommer muligens overraskende på noen.

Les kandidatintervjuet med Raymond Johansen (Ap):

Vil reversere «SV-skolen»

Høyres viktigste sak i valgkampen er nemlig å stanse utviklingen mot det de omtaler som «SV-skolen».

Dermed er det ikke gitt at toppkandidaten benytter muligheten til å skryte av byråden for oppvekst og kunnskap.

– Hun er først og fremst veldig hyggelig. For det andre er hun kunnskapsrik, og hun argumenterer ofte godt for sitt syn, utdyper Solberg. Så legger han til:

– Selv om jeg stort sett er uenig med henne!

Høyres toppkandidat i Oslo Eirik Lae Solberg er stort sett uenig med skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), men vil likevel skryte av henne. Vis mer

Fakta Bli bedre kjent med Eirik Lae Solberg (52) Bydel: St. Hanshaugen Sivilstatus: Gift med Hanna, to barn Utdanning: Økonomi og historie Hobby: Historie Bil: Nei Innflytter eller innfødt: Fra Drammen Vis mer

Skole, skole, skole

Aftenposten har invitert politikerne til å velge seg ett sted i byen som vil merke en forandring om deres parti får styre etter valget.

Lae Solberg har valgt seg Bolteløkka barneskole i bydel St. Hanshaugen.

Her har begge barna hans gått sine syv første skoleår.

– Jeg har valgt en skole fordi jeg mener det aller viktigste vi gjør som politikere i Oslo er å legge til rette for at barna får en god start i livet.

Skole er også den første av de tre viktigste sakene Høyre går til valg på, forteller han.

– En skole som løfter alle barn, uavhengig av bakgrunnen. I tillegg til en trygg og verdig eldreomsorg og å gjøre det litt enklere å få den økonomiske hverdagen til å gå opp.

Helt konkret ønsker Høyre å skrote byrådets planer for endret opptakssystem, tettere systematisk oppfølging fra kommunen av skoler med negativ faglig utdanning og ordninger som sørger for at alle barn får mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Heier på Strømsgodset

– Hvilke partier samarbeider du helst med i byråd?

– Jeg samarbeider veldig gjerne med Venstre, KrF og Frp.

– Er det noen partier du absolutt ikke kan samarbeide med?

– Jeg kan jo ikke samarbeide med Rødt og SV, og Arbeiderpartiet står også langt fra oss i Oslo. Sånn som MDG har plassert seg i det politiske landskapet, så er det også helt unaturlig.

– Foruten dine politiske motstandere. Hva irriterer deg mest i hverdagen?

– Det er ikke så mye som irriterer meg. Men én ting opplever jeg hver dag: sykkelveier som slutter og går rett ut i trafikkerte veier.

Til tross for at han vil bli byrådsleder i Oslo, holder Eirik Lae Solberg med Strømsgodset. Vis mer

– Hva er den største tabben du har begått i politikken?

– Den største tabben gjenstår vel å se. Men det var en gang jeg skulle sende et uferdig alternativt budsjett til rådgiveren min. Den gikk i stedet til lederen for en aksjonsgruppe som var opptatt av å få redusert fartsgrensen i en vei på Nordstrand.

– Hva er du mest stolt av å ha fått til politisk?

– Det ene er at jeg var med på laget som utviklet Oslo-skolen til landets beste. Det andre er at vi klarte å få flertall for et nytt Munch-museum.

– Hvilket norsk fotballag holder du med?

– Jeg er fra Drammen. Og jeg heier ikke på Mjøndalen.

– Da setter vi Strømsgodset på den. Når var du sist på kamp?

– Det er altfor lenge siden. Jeg må komme meg på kamp snart.

– Hva er ditt favorittserveringssted?

– Det er Schrøder på St. Hanshaugen. Der pleier jeg å stikke innom med venner og familie siden det er i nabolaget.

– Hvilken sang oppsummerer best ditt politiske prosjekt?

– «If You Tolerate This Your Children Will Be Next» av Manic Street Preachers.