Er Solberg og Støre siamesiske tvillinger? Her er partilederdebattens fire høydepunkter.

Eldreomsorg og personlig økonomi var temaer da partilederne barket sammen til partilederdebatt i Bergen tirsdag kveld.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyres Erna Solberg er som siamesiske tvillinger å regne. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 00:21 Oppdatert: 30.08.2023 01:00

Det var TV2s første partilederdebatt denne valgkampen. Dette var kveldens høydepunkter:

1) – Vondt å se

Løfter om en bedre eldreomsorgen er en gjenganger under valgkamp. Likevel viser en kartlegging TV2 har gjort at nesten 3000 personer står i kø og venter på sykehjemsplass. TV2 hadde intervjuet 98 år gamle Kirsten Bech, som ønsker seg en sykehjemsplass, men ikke har fått det.

– Jeg er redd for å dø alene om natten, fortalte Bech.

– Det gjør vond å se, innrømmet Støre i kveldens debatt. Han lovet å arbeide for trygghet for de eldre og kalte det «samfunnet kanskje største sak».

– Dette er fellesskapets ansvar. Da må vi ikke stykke det opp. Ikke sette på anbud eller konkurranseutsette, sa Støre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var opptatt av at en må gi et tilbud til de eldre nær der de bor.

– Da jeg besøkte bestefaren til kona mi, var han plassert på et sykehjem på andre siden av byen han bor i. Han sa at «jeg kjenner ingen her, og ingen kjenner meg».

– Det er ikke verdig i det hele tatt, slo Vedum fast.

2) Bollestad vil ha eldreforlik – og får ja

KrFs Olaug Bollestad brukte anledningen til å be om et forlik innen eldreomsorgen.

– Vi må sette oss ned i fellesskap. Vi har fått til andre forlik som på barnehage. Nå må vi slutte å diskutere hva som ble gjort i fjor, men diskutere hva gjør vi fremover, mente KrF-lederen.

Det var det mange av de andre partilederen som var positive til.

– Jeg tror det er en veldig god idé, og det kan kanskje gjøre at vi bruker mindre tid på å debattere privat versus offentlige løsninger i eldreomsorgen, sa Venstre-leder Guri Melby.

Flere understreket at eldrebølgen og problemene i eldreomsorgen ikke kan løses med penger alene.

– Vi kan ikke bemanne opp sykehjem med oljepenger, da må vi snakke om hvordan det kan det bli mer attraktivt å jobbe i eldreomsorgen, mente Melby.

Jonas Gahr Støre under partilederdebatten på TV2. Vis mer

3) Støre og Solberg siamesiske tvillinger?

De økte matprisene var også tema.

Programleder Arill Riise ville vite hvorfor ikke SP-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kunne redusere matmomsen.

– Kutter vi matmomsen i en tid som dette er vi redd pengene går rett i lommen på de som driver dagligvarekjedene, svarte Vedum.

Han mente regjeringen bruker pengene bedre ved å målrette dem til de som trenger dem, som ved å øke pensjon og barnetrygd.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg var enig i dette. Men ikke Sylvi Listhaug.

– Dere håver inn penger! sa hun og viste til at inntektene bare på matmoms økte med 30 milliarder kroner i fjor.

– Dere kunne redusert momsen, bensinprisen og det ville dempet inflasjonen og fått ned renten, mente Listhaug, som ikke sparte kritikken sin til regjeringspartiene.

– Dere to er jo siamesiske tvillinger, sa hun til Støre og Solberg.

– Dessverre har du Erna vært med på alle skatteskjerpelsene denne regjeringen har innført, mente hun.

Solberg svarte kontant at hun bare hadde støttet regjeringen med en skatteskjerpelse, nemlig skjerpelsen overfor kraftverkene. Også Rødt, KrF og MDG tok til orde for å kutte matmomsen.

4) – Begrepet «vanlige folk» har mistet mening

Under debatten slapp også TV-seere til med sine spørsmål til partilederne.

Støre fikk spørsmålet om hva vanlige folk er og hvor de er.

– Det må være en ny definisjon, for det er blitt så store forskjeller i Norge, mente en seer.

– Det er de som sliter med å betale regninger. Det er de 8 av 10 som nå får lik eller lavere skatt, fordi de er i det lavere inntektssjiktet, svarte Støre.

Erna Solberg kritiserte Ap for slagordet fra valgkampen i 2021.

– Utforingen var at vi sa at noen er her, noen der, de der borte er fiendene våre og de skal skattes, sa hun.

Men Støre hevdet det var Solberg som hadde skapt et slikt skille, med politikk som økte forskjellene mellom folk.

– En ting som er sikkert er at begrepet vanlige folk har mistet fullstendig melding. Vi står nå i en fattigdomskrise i Norge, der 70 000 barn vokser opp i fattigdom, sa MDG-leder Arild Hermstad.