Ap-topp i Stavanger om Solbergs timing: – Kunne ha spilt inn på valgresultetat

Flere reagerer på Sindre Finnes omfattende aksjehandler ikke ble kjent før etter valget. - Velgerne burde vært kjent med hele bildet.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen synes ikke det virker som om alle kort er lagt på bordet. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 11:37 Oppdatert: 15.09.2023 13:47

Finnes Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Erna Solberg var statsminister.

Det kom frem da Høyre-lederen la frem en liste over alle ektemannens aksjehandler i perioden, på en pressekonferanse i dag.

Solberg sier ektemannen har skjult omfanget av aksjehandelen for henne. På pressekonferansen sa hun at hun ba ektemannen om en full liste over handlene på fredag etter å ha fått en dårlig følelse.

Det var den 8. september – to dager før valglokalene åpnet søndag 10. og mandag 11. september.

Men allerede 31. august skrev E24 at Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer da Solberg var statsminister. Onsdag 6. september kom det frem at aksjehandelen hadde vært av et større omfang enn tidligere kjent.

Det fikk politikere fra Venstre og Frp til å be om at den fulle oversikten måtte på bordet.

Leder i Stavanger Ap, Arild Michelsen, mener Erna Solberg bevisst må ha ventet med å gå ut med omfanget av ektemannens aksjehandler. Det avvises av Erna Solberg. Vis mer

«Well played Sindre og Erna»

Fra Arbeiderpartiet kommer det nå sterke reaksjoner på timingen.

«Well played Sindre og Erna. Dere reddet ganske mange Høyre-ordførere med å vente med disse innrømmelsene. Blant annet i min egen by».

Det skriver Øyvind Jacobsen, bystyrerepresentant og pressetalsperson for Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i en melding på Facebook.

Kari Nessa Nordtun tapte valget i Stavanger til høyresiden med knapp margin.

«Å bevisst vente til etter valget er så råttent at jeg mangler ord», skriver leder i Stavanger Ap, Arild Michelsen, i samme tråd.

Mener det kan ha endret valget

Til Afenposten sier Michelsen at han mener Solberg hadde hatt godt tid til å komme med dette før valget. Han mener derfor det må ha vært bevisst at det fulle bildet først kom nå.

- Det må betraktes som en bevisst «vente- og se»-holdning, for at det ikke skal påvirke valget. Her i Stavanger kjenner vi sterkt på dette, fordi det har vært så jevnt at det nærmest har måttet målfoto til for å avgjøre hvem som skulle få ordfører-stolen. Jeg tenker dette potensielt kunne spilt inn på valgutfallet. Jeg mener velgerne burde vært kjent med hele bilde, sier han.

Ifølge Arild Michelsen har mange velgere de har truffet på stand i valgkampen tatt opp saken om utenriksminister Anniken Huitfelds aksjehandler med dem.

– Det er greit at vi blir konfrontert med det. Det er alvorlig og en del av bildet. Men velgerne burde hatt hele bildet. En bør ikke oppføre seg slik, og bevisst vente av strategiske årsaker, fortsetter han.

– Ikke tillitsvekkende

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen reagerer også. Hun synes ikke det virker som alle kort er lagt på bordet.

– Spesielt reagerer jeg på at hun fikk kritiske spørsmål fra journalister på fredag, som hun nå sier ga henne en dårlig følelse. Det er en følelse hun ventet til etter lokalvalget med å dele. Det er ikke tillitvekkende, sier hun.

Martiniussen minner om at habilitet var en av de store sakene før valget, og at dette dermed er informasjon som åpenbart er interessant.

– Er velgerne ført bak lyset?

– Timingen er iallfall suspekt. Det er åpenbart at hun og Høyres kommunikasjonsavdeling har sterke interesser i når denne saken kom ut. Det er bare hardtarbeidende journalister som i det hele tatt gjør at vi har fått vite om dette, sier hun.

Avvises av Solberg

Erna Solberg mener på sin side at det ikke ville vært mulig å få dette frem før valgdagen.

– Nei, det tror jeg ikke. Da jeg på fredag fikk mistanke om at det kunne vært handlet langt mer enn det jeg var klar over, så skal først disse tingene hentes ut. Noe er 10 år gamle data. Så må jeg også vite at jeg kan svare på de spørsmålene som jeg får. Da må jeg se og ha oversikt, sier hun til Aftenposten.

Dramatisk og uforståelig

Tidligere SV-leder Audun Lysbakken er partiets mann i kontrollkomiteen på Stortinget.

Han reagerer sterkt på det som kom frem fredag og kaller det både dramatisk og uforståelig.

– Det er uforståelig at de føringene statsministerens kontor la for Sindre Finnes aksjehandel ikke ble fulgt opp. Det har han selvsagt ansvar for selv. Spørsmålet er likevel om Erna Solberg og SMK burde og kunne gjort mer for å ha oversikt over dette, sier han.

Lysbakken sier videre at dette blir et sentralt spørsmål når Solberg skal møte i høring på Stortinget.