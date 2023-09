Høyre er delt. Flere mener Erna Solberg bør ta permisjon under eventuell Økokrim-etterforskning.

Selv etter Solbergs intervju-maraton er det mye usikkerhet om lederen i partiet.

Erna Solberg er i en kamp om sitt politiske liv. Nå melder flere Høyre-ordførere at hun bør ta permisjon om hun blir undersøkt av Økokrim. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 22:44

– Jeg er usikker. Det vil videre undersøkelser avgjøre.

Det svarer Ole Erik Hørstad, ordfører i Åmot kommune i Østerdalen, på om Erna Solberg bør fortsette som partileder for Høyre, og være partiets statsministerkandidat i valget i 2025.

Åmot-ordføreren mener «det trolig er klokt» av Solberg å ta permisjon nå.

Aftenposten har sendt samme spørsmål til alle Høyres ordførere i siste periode – totalt 34 stykker.

Vi har også stilt spørsmål om hun bør ta permisjon. Spørsmålene er stilt etter Solbergs intervjumaraton torsdag, hvor hun stilte i 17 intervjuer om saken.

Mange velger å ikke svare. Av de ni som svarer, mener de fleste at Solberg bør fortsette som partileder.

Flere sier derimot at det er for tidlig å svare på om hun bør være partiets statsministerkandidat ved neste stortingsvalg i 2025.

To av ordførerne mener også hun gjør klokt i å ta permisjon – i alle fall om Økokrim vil starte etterforskning.

Ole Erik Hørstad (Høyre) Ordfører i Åmot

Frykter lammet partiledelse

Bjørn Magne Pedersen, ordfører i Gildeskål i Salten i Nordland, mener det ikke er nødvendig med permisjon mens saken undersøkes av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Men om det blir en etterforskning – noe Økokrim har sagt at de vil bruke høsten på å vurdere – synes han det stiller seg annerledes.

– Dersom det blir sak for Økokrim, bør hun selv og partiet vurdere permisjon for ikke å «lamme» partiets ledelse fordi dette kan trekke ut i tid, skriver han i en melding til Aftenposten.

Han svarer «ja» på spørsmål om Erna Solberg bør fortsette som partileder.

Men Pedersen mener det er for tidlig å svare på om hun bør være statsministerkandidat.

– Om Erna skal være partiets statsministerkandidat i 2025, trenger ikke partiet å ta stilling til akkurat nå. Det får bli avklart i prosess i partiet når den tid kommer, sier Pedersen.

Det samme mener Karstein Jon Totland i Masfjorden.

Bjørn Magne Pedersen (Høyre) Ordfører i Gildeskål

– Full tillit

Ordfører i Tvedestrand, Marianne Landaas, er usikker på om Solberg bør søke permisjon, men svarer ja på at hun bør fortsette som partileder.

«Hun har min tillit», skriver Landaas til Aftenposten.

Flere ser ikke behovet for en permisjon. En av dem er Høyres ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

– Jeg ser ikke noen grunn til at Erna skal søke permisjon under behandling i kontrollkomiteen og Økokrim ut ifra de opplysninger Erna har formidlet, sier hun.

Bærumsordføreren understreker at hun har full tillit til Solberg som partileder og statsministerkandidat.

– Hennes styrke og sindighet kommer sterkt og klart til uttrykk gjennom hele torsdagen til tross for en meget stor belastning på flere plan, skriver Krog.

– Ingen grunn til å kaste håndkleet

Erik Bringedal, ordfører Larvik, ser heller ikke behovet for en permisjon.

– Så lenge hun selv er motivert og villig til å kjempe og hun har full støtte fra sentralstyret så er ingen grunn til å hive inn håndkle nå, skriver han.

Han mener de seks neste månedene blir viktig for om hun er Høyres statsministerkandidat.

– Men hvis de to forutsetninger under forrige svar fortsatt gjelder bør hun være Høyres kandidat.

Andreas Vollsund, ordfører i Time, viser til uttalelser han har gitt til Stavanger Aftenblad.

– Mener du Erna Solberg bør fortsette som Høyre-leder og være statsministerkandidat i 2025?

– Jeg tenker at landsmøtet må uttale seg om dette. Enn så lenge har jeg tillit til Erna, svarer han her.

Også Sture Ivar Pedersen i Bø i Vesterålen har full tillit. Han vil stille seg bak Solbergs vurdering av at dette er noe en eventuelt må ta stilling til når det skjer.

Ønsker å fortsette

Aftenposten har bedt Solberg om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar på henvendelsen.

Solberg har tidligere sagt at det er opp til Høyre å bestemme om hun fortsetter som Høyre-leder og statsministerkandidat.

– Utgangspunktet mitt er at jeg ønsker det fortsatt. Men jeg er også klar over at vi er nødt til å se på disse spørsmålene fremover, og hvordan denne saken utvikler seg, sa hun til E24 torsdag.

Om Økokrim åpner etterforskning, vil være «et punkt hvor man vurderer situasjonen», har hun uttalt.