Høy temperatur under våpendebatt i Rødt: – Ukraina kommer til å gå tom for soldater lenge før de går tom for våpen.

STAVANGER (Aftenposten): Over hundre delegater tegnet seg for innlegg når Rødt diskuterte våpenstøtte til Ukraina.

Den store debatten på Rødts landsmøte i Stavanger er om partiet skal snu, og åpen for å sende våpen til Ukraina.

22.04.2023 17:01

Skal Rødt snu, og gå inn for våpenhjelp til Ukraina? Spørsmålet splitter Rødt, som denne helgen er samlet til landsmøte i Stavanger.

Partileder Bjørnar Moxnes er av dem som vil at partiet skal snu. Han brukte sin landsmøtetale fredag til å argumentere for dette. Og han fikk straks svar på tiltale. Flere syntes det var uheldig at Rødts leder tyvstartet debatten.

En av dem var Joakim Møllersen. Sentralstyremedlemmet for Rødt fra Oslo er av dem som har argumentert hardest for at Rødt må stå fast på den nåværende linjen, si nei til våpenhjelp fra Norge til Ukraina. Han synes det var urettferdig at Moxnes fikk bruke lang tid på å argumentere for sitt syn i sin egen tale på fredag, mens resten bare får to minutters taletid i den felles debatten på lørdag.

– Jeg mener det bør være debatt på like vilkår, sa Møllersen, som fremholdt kritikken overfor Aftenposten.

– Jeg mener det er beklagelig at leders tale brukes til å snakke mot partiets vedtatt politikk og for å sende våpen til krigen i Ukraina, sa han.

Helt jevnt

Ikke bare Moxnes, men også et klart flertall i sentralstyret vil åpne for våpen. Det vil også åtte av ni stortingsrepresentanter.

Det er likevel helt åpent hvor partiet vil lande.

Før første pause i debatten lørdag hadde 27 delegater tatt ordet. Fjorten argumenterte for våpenstøtte, mens 13 argumenterte mot. Totalt er det cirka 200 delegater til stede på møtet.

Linda Forsvik fra Rødt Nordland fremholdt at mer våpestøtte vil bety at krigen forlenges.

– Ukraina kommer til å gå tom for soldater lenge før de går tom for våpen, sa Forvik, som ba landsmøtet om å si nei til våpenstøtte.

Også Shahla Sultani fra Rødt Grorud holdt et innlegg sterkt mot våpenstøtte.

– Er det virkelig krig mellom Ukraina og Russland? Nei! Det er krig mellom USA og Russland, hevdet hun.

Joakim Møllersen sier mange ennå ikke har bestemt seg. Han tror debatten vil være avgjørende for hvor Rødt lander.

– Alternativet er ikke fred

Under debatten argumenterte mange også for at Rødt må åpne for å sende våpen til Ukraina.

– Alternativet er ikke fred, det er fortsatt okkupasjon, sa blant annet delegat Bjørn Olav Bjørnson.

Rødt-delegat Terje Randem fra Horten mente et fremtidig forhandlingsresultat er avhengig av hvilken styrke Ukraina har.

– Fram til det skjer trenger de våpen. Det holder ikke med peace and love og fredsmarsjer, sa Randem.

– Mange usikre

Debatten om våpenhjelp går i Rødts landsmøte lørdag ettermiddag, men selve avstemningen skjer først søndag.

– Mange er usikre. Jeg tror debatten i dag kommer til å avgjøre utfallet på avstemningen, sa Møllersen til Aftenposten.

Han peker på at debatten er viktig for mange, og at det har vært følelser i sving.

Møllersen argumenterte mot å sende våpen, blant annet fordi han mener det vil hindre at Norge kan spille en rolle som pådriver for en diplomatisk løsning.

– Det som har vist seg klart i løpet av krigens gang, er at det er en motsetning mellom å drive fredsarbeid og å drive med våpenstøtte til denne krigen, sa Møllersen til Aftenposten.

Før pause lørdag, hadde ikke partileder Moxnes tatt ordet igjen.

Men i sin tale fredag fremhevet han at Ukraina ber om og trenger våpen for ikke å bli overkjørt.

– Rødt ville aldri lagt landet forsvarsløst for en stormakt som ønsker kontroll over oss. Vi ville tatt imot den våpenhjelpen vi kunne få. Derfor gir det ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina, når vi ser at Norge ikke er blitt en medkrigerstat, som vi fryktet, sa han.