38 politikere må betale mer i skatt etter pendlerboligsakene

Skatteetaten gikk etter pendlerboligsakene i gang med en kontroll av Stortinget og SMK. Nå har de gjort et vedtak.

11 politikere må betale mer i tilleggsskatt. Man får bare tilleggsskatt om manglende opplysninger har gitt deg en skattemessig fordel.

26. okt. 2022 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Etter Aftenpostens pendlerbolig-avsløringer arrow-outward-link i fjor gikk Skatteetaten i gang med en kontroll av Stortingets og Statsministerens kontors (SMK) pendlerboligsaker.

Den er nå avsluttet.

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med å ha hatt fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast.

Det er fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker. Du får bare tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt deg noen skattemessig fordel.

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen.

Det er enda ikke klart hvilke politikere som får endret sin skatt.

Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne. Det er totalt 38 politikere som må betale mer i skatt.

Skatteetaten har kontrollert 290 politiker-saker. Skatteetaten har kun gransket årene fra 2017 til 2020.

Aftenposten sine avsløringer handlet blant annet om ulike måter politikere har ordnet seg med pendlerbolig.

Stortinget gir gratis boliger i Oslo til politikere som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer unna. Hensikten er at politikere skal ha råd til å være folkevalgt, beholde kontakten med velgerne hjemme og slippe å betale for to boliger.

Tre SV-politikere må betale mer i skatt

Kommunikasjonsansvarlig i SV, Siri Gjørtz bekrefter at tre SV-politikere får sin skatt endret.

– Jeg kan bekrefte at de tre i SV som alle har vært åpen om sine saker, og selv tok kontakt med skatteetaten i september 2021 da det ble klart at Stortinget kunne ha feiltolket regelverket, har mottatt brev fra skatteetaten om nytt grunnlag for skatt.

De tre politikerne som har vært i media pågrunn av et skattekrav er Torgeir Knag Fylkesnes, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås.

SV opplyser at ingen av deres politikere er ilagt tilleggsskatt.

– Vi har ingen ytterligere kommentar før de har fått gått nøyere inn i brevet fra skatteetaten og vurdert veien videre.

Trettebergstuen må betale mer i skatt

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er en av politikerne som har blitt ilagt ekstra skatt.

Til NRK arrow-outward-link sier Trettebergstuen at det skal være snakk om et krav i underkant av 100.000 kroner. Statsråden sier hun har fått vedtak om forhøyet lønn i de aktuelle årene, og derfor får ekstra skatt.

Endret arbeidsgiveravgift for SMK og Stortinget

Et annet tema i avsløringene har vært at Stortinget og SMK kan ha betalt for lite i arbeidsgiveravgift. Dette får de to insititusjonene nå krav om fra skatteetaten.

Det er fattet vedtak om endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift med totalt 8,7 millioner kroner for de to arbeidsgiverne samlet.

SMK opplyser at Skatteetaten mener de burde ha betalt i alt 195.889 kroner mer i arbeidsgiveravgifte. SMK er ikke ilagt tilleggsskatt.

–Skatteetaten har nøye vurdert tilsvarene og nye opplysninger om faktum fra de skattepliktige som har blitt kontrollert i pendlerboligsakene. Nye opplysninger om faktum har ført til endringer i vedtakene. Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Tidligere har både Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) kjempet mot skattekravene.

SMK vil ikke si om de kommer til å betale inn økt arbeidsgiveravgift etter dagens tiltak.

– Vi har i dag mottatt et 75 siders vedtak fra Skatteetaten. Skatteetatens vedtak er omfattende, med mange faktaopplysninger og vurderinger, og vi skal nå gå grundig gjennom dette, sier Anne Kristin Hjukse i SMK.

– I vedtaket som kom i dag, argumenterer Skatteetaten for sin lovforståelse. SMK har vært uenig i Skatteetatens tolkning, og vi skal nå gå gjennom deres argumentasjon og opplysningene de legger til grunn for vedtaket. Det er derfor ikke naturlig å si noe om hvordan vi følger opp denne saken nå, fortsetter hun.

I sommer skrev Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i et brev at «når denne saken har fått sin avklaring, vil Stortinget selvfølgelig betale eventuelt utestående skatt og arbeidsgiveravgift».

Aftenposten har ikke lyktes med å få en kommentar fra Gharahkhani.

Fakta Aftenpostens pendlerboligavsløringer Aftenposten gransket i fjor høst og vinter politikernes bruk av pendlerboliger. arrow-outward-link Tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fikk gratis bolig i Oslo selv om han eide et hus som han leide ut 29 kilometer unna. Han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet.

Inge Tellef Mørland (Ap) fikk gratis bolig selv om han hadde en egen leilighet i Oslo sentrum. Etter et halvt år med to boliger i Oslo begynte han å leie ut sin egen leilighet.

SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, fikk gratis leilighet selv om han eide en leilighet på Grønland i Oslo som han leide ut. Han leide også delvis ut boligen i Tromsø han var folkeregistrert i.

Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) fikk gratis bolig samtidig som han hadde egen leilighet i Oslo. Han lot også sin voksne sønn disponere stortingsleiligheten i flere år.

Kristian Tonning Riise (H) fikk gratis bolig selv om han eide en leilighet i Oslo. Han fortsatte å bo i egen leilighet og lot pendlerboligen stå tom i halvannet år. Vis mer

Tina Brus sak lagt bort

De eneste som tidligere i år ville bekreftet å ha mottatt varsel om pendlerbolig-baksmell, er justisminister Emilie Enger Mehl, kulturminister Anette Trettebergstuen, SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, SV-politiker Mona Fagerås, SV-politiker Freddy André Øvstegård samt E24-kommentator og tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H).

Tina Bru fikk et skattevarsel pågrunn av en pendlerboligsak. Den er nå lagt bort av skatteetaten.

Tidligere i år ble det klart at Tina Bru (H) også hadde fått et varsel. Denne saken er nå lagt bort av skatteetaten, sier Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen.

– Skatteetaten har lagt bort saken min. Det betyr at jeg ikke har fått vedtak om endret skatt. Etter at jeg mottok varselet i juni har jeg hatt dialog med Skatteetaten, og hele veien hatt god tro på at dette skulle ordne seg fordi jeg har fulgt regelverket. Det har også Skatteetaten nå konkludert med at jeg har gjort, sier Tina Bru.

Moxnes: - En skatteskandale

– Dette er en skatteskandale. Nå bekrefter Skatteetaten med vedtak at godt over én av ti stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer de siste årene har betalt for lite i skatt, på grunn av manglende fordelsbeskatning av pendlerboliger, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han er kritisk til holdningen som Stortinget og SMK har hatt til skatteetatens varsler og kaller den «aktivistisk».

Stortinget har tidligere ønsket å vente til enkeltpolitikere fikk endelig vedtak om sin skatt før de tok en avgjørelse på arbeidsgiveravgift.

– Nå må Stortinget og Statsministerens kontor klart og tydelig følge skattemyndighetenes vedtak. Jobben deres nå er å sørge for den oppryddinga som er helt nødvendig for å gjenoppbygge tilliten, sier Moxnes.

Aftenposten retter:

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Anette Trettebergstuen måtte betale tilleggsskatt. Det stemmer ikke. Hun må betale mer i skatt, men har ikke fått krav om tilleggsskatt.