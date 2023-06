Coop ber norske myndigheter om råd i Freia-boikotten: – Vi er interessert i å vite hva de faktisk tenker

Frister det med sjokolade på tur eller hotell? Nå må du kanskje nøye deg med noe helt annet enn Kvikk Lunsj og Melkerull.

Flere selskaper setter salget av Freia-produkter på pause på grunn av Ukraina-krigen. Vis mer

Flere og flere selskaper og organisasjoner skal slutte å selge Freia-produkter.

Årsaken? «Svartelisten» til ukrainske myndigheter. Der finner vi blant annet navnet Mondelez, som eier Freia.

Foreløpig har disse selskapene stanset salget av Freia-produkter:

SAS

Hotellkjeden Strawberry

Norwegian

Norges Fotballforbund (NFF)

Den Norske Turistforening (DNT)

Jernbaneselskapet SJ

Hotellkjeden Classic Norway Hotels

Elkjøp

Kan det bli flere?

Isprodusent Hennig-Olsen skal møte Freia mandag.

– Vi følger saken nøye og skal ha et internt møte for å diskutere saken på mandag, sier administrerende direktør Paal Hennig-Olsen til NRK.

Norgesgruppen, med kjeder som Kiwi, Meny, og Joker, har ikke bestemt seg for hva de vil gjøre.

– Vi er i dialog med Mondelez og vi må gjøre en grundig vurdering før vi kan si noe mer. Utover det har vi ikke noe å tilføye nå, skriver kommunikasjonssjef Kine Søyland i en e-post til Aftenposten.

Norgesgruppen har bedt om dokumentasjon på at Mondelez ikke bryter sanksjonsregimet, har Søyland tidligere opplyst til NTB.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier til NTB at de er i dialog med Mondelez.

Coop håper et møte med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kan være til hjelp og har bedt om et møte.

– Det vi trenger er en prinsipiell avklaring rundt spørsmålet, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til Aftenposten.

UD: – Virksomhetens eget ansvar

Årsaken er at Freia-boikotten ikke har noe med EUs offisielle sanksjonsregime å gjøre. Det er dette Norge har sluttet seg til, og som norske bedrifter må følge. Ukrainernes «svarteliste» er uavhengig av denne.

Friis mener norske myndigheter må komme på banen og gi litt «tydeligere rammer»:

– Hva gjør myndighetene selv? Støtter de en boikott av Freia? Vi er interessert i å vite hva de faktisk tenker om denne konkrete saken og tilsvarende saker som vil komme, understreker han til Aftenposten.

Aftenposten har kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet for å få en kommentar om saken. De henviser til Utenriksdepartementet (UD). Pressetalsperson Ragnhild Simenstad påpeker at fordi dette ikke har noe med sanksjonsregimet å gjøre, må selskapene selv velge hva de vil gjøre.

– Uavhengig av sanksjonen er det opp til den enkelte bedrift og organisasjon å gjøre egne etiske vurderinger for sin egen drift. Det er virksomhetens eget ansvar, skriver Simenstad i en e-post til Aftenposten.

– Samtidig er vi fra Utenriksdepartementet sammen med Nærings- og fiskeridepartementet åpne for å møte norsk næringsliv til et dialogmøte om denne tematikken, føyer hun til.

Klar over risikoen

Ifølge selskapets årsrapport hadde Mondelez 2500 ansatte i Russland i fjor. Salg i landet vokser og utgjorde 4 prosent av selskapets nettoinntekter.

I 2022 hadde selskapet nettoinntekter på 31,5 milliarder dollar, eller 338,8 milliarder kroner. 4 prosent av dette er 13,5 milliarder kroner. Dette er et beløp selskapet vil ha skattet av til Russland, påpeker ukrainske myndigheter.

Operasjonen i Russland bærer en risiko, anerkjente Mondelez i årsrapporten. Det kan gi et dårlig rykte. Men mens de har sluttet å kjøpe reklame og gjøre nye investeringer, vil de ikke slutte å selge produktene sine. Årsaken er at de bidrar til at russere har tilgang til mat.

Freia er imidlertid en norsk merkevare, påpeker Mondelez i en pressemelding. Sjokoladen er produsert på Rodeløkka i Oslo og basert på norsk melk.

– Produksjonen foregår ikke i Russland, ingen Freia-produkter eksporteres til Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, skriver selskapet.

De mener det er ekstra trist at samarbeidet med Den Norske Turistforening (DNT) er satt på pause.

Kvikk Lunsj ble pakket på Freias fabrikk på Rodeløkka i Oslo i 2008.

– Båndene mellom DNT og Kvikk Lunsj går helt tilbake til 1960-tallet. Vi håper at samarbeidet kan gjenopptas senere, skriver pressevakten ved Mondelez' nordiske kontor til NTB.

Redd for å miste jobben

Nå frykter de ansatte ved Freia i Oslo for jobbene sine, forteller tillitsvalgt Gøran Nyberg til Nettavisen.

– Jeg synes det er en overreaksjon i Norge og Sverige. Vi produserer kun i Skandinavia og har ingenting med Russland å gjøre, forteller han.

I tillegg til Freia-produkter som Melkesjokolade, Non Stop og Kvikk Lunsj, står Mondelez også bak merkevarer som O’boy, Regia og Philadelphia.

Circle K besluttet å legge ned sin virksomhet i Russland og fjernet produkter produsert i landet etter invasjonen av Ukraina, men de har ikke diskutert boikott.

– Vi har god dialog med Mondelez og har fått forsikringer fra Mondelez om at Freia-produkter vi selger i våre butikker, ikke er produsert i Russland, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.