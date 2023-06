Freia-boikotten vokser time for time: Dette er selskapene som har fått nok

Tog- og flyselskap, hotellkjede og Norges Fotballforbund. Stadig flere fjerner Freia-sjokolade fra sitt sortiment etter kontroversen rundt eierselskapet Mondelez.

Kvikklunsj blir ikke lenger å finne på SAS-flyvninger og fotballkamper fremover. Vis mer

De siste dagene har stadig flere selskaper og organisasjoner stanset salg av Freia-produkter.

Bakgrunnen er at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet har svartelistet mange selskap de mener bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freias eiere, Mondelez, er ett av selskapene på listen.

Fredag ble det kjent at SAS og Norges Fotballforbund (NFF) stanser salget av Freia-produkter. Dermed blir det hverken Kvikklunsj eller Melkerull å få på hverken fotballkamper eller SAS-flyvninger fremover.

Også på flere togstrekninger i Norge og hoteller forsvinner nå populære sjokolader.

Lørdag sluttet det svenske jernbaneselskapet SJ og hotellkjeden Classic Norway Hotels seg til boikotten.

– Vi slutter å selge Mondelez- og Freia-produkter om bord i våre tog. Vi har avsluttet innkjøp av disse med umiddelbar virkning, sier informasjonssjef i SJ, Hilde Lyng, til TV 2.

Classic Norway Hotels fjerner på sin side alle produkter fra Freia fra sine 25 hoteller i Norge.

– Vi gjør dette fordi vi har stor sympati med Ukraina og håper at resten av reiselivsbransjen vil stå solidarisk med det krigsrammede landet, sier administrerende direktør Stephen Meinich-Bache i Classic Norway Hotels til NTB.

Vy vurderer saken

Pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen, sier til Aftenposten at også de «er på saken».

– Vi vurderer nå om vi skal ta vekk Freia-produktene eller ikke. Vi er i dialog med leverandørene av varer til kiosker og automater, men har ikke tatt noen beslutning ennå, sier hun.

Fra før har flere butikkjeder varslet at de følger saken tett. Norgesgruppen opplyser til NTB at de er i dialog med Freia-eier Mondelez, som har havnet på Ukrainas svarteliste.

– Vi har bedt om dokumentasjon på at de ikke bryter sanksjonene, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til NTB.

Mondelez står ikke bare bak Freia-sjokolader som Kvikklunsj, Non Stop og Melkesjokolade, men også merkevarer som O´boy, Regia og Philadelphia.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen sier til NTB at de er i dialog med Mondelez.

DNT pauser samarbeidet

Den Norske Turistforening (DNT), som er nært knyttet til Freias Kvikklunsj-sjokolade, sa fredag at de har bedt ledelsen i Mondelez' norske filial inn til et møte. Lørdag ble det klart at DNT setter samarbeidet med Freia på pause.

Siden 1960-tallet har DNT samarbeidet om Kvikk Lunsj med selskapet Freia og senere Mondelez i Norge.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i dagligvarekjeden Coop sier til NTB at Coop tar sterkt avstand fra den russiske invasjonen og pågående krigen, og var raskt ute med å fjerne varer produsert i Russland.

– De produktene vi har fra Mondelez, produseres ikke i Russland. Hvordan Mondelez ønsker å behandle sitt forhold til Russland, må de svare for selv, sier han.

Han understreker at om det kommer nye råd fra norske myndigheter, vil Coop lytte til dem.

Circle K besluttet å legge ned sin virksomhet i Russland og fjernet produkter produsert i landet etter invasjonen av Ukraina, men de har ikke diskutert boikott.

– Vi har god dialog med Mondelez, og har fått forsikringer fra Mondelez om at Freia-produkter vi selger i våre butikker ikke er produsert i Russland, sier kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K.

Rema oppgir at de følger situasjonen tett og skriver i en e-post til NTB at de til enhver tid etterlever alle norske sanksjoner.

Urolige ansatte

Tillitsvalgt Gøran Nyberg ved Freia sier til Nettavisen at han syns det er synd at norske selskaper boikotter Freia. Han sier at de ansatte frykter for arbeidsplassene sine.

– Jeg synes det er en overreaksjon i Norge og Sverige. Vi produserer kun i Skandinavia og har ingenting med Russland å gjøre, forteller han.

Det var i slutten av mai at Ukrainas antikorrupsjonsmyndighet satte opp en svarteliste over selskap som de mener bidrar til inntekter i den russiske statskassen. Freia-eier Mondelez er ett av selskapene på listen.

Selskapet skrev torsdag i en e-post til NTB at dette er ikke en unik situasjon, og at mange andre matvareselskaper har beholdt en viss virksomhet i Russland.

– Produsert på Rodeløkka

I en pressemelding poengterer Mondelez at alle Freia-produkter er produsert i Norge.

– Freia er en norsk merkevare, produsert på Rodeløkka i Oslo basert på norsk melk. Produksjonen foregår ikke i Russland, ingen Freia-produkter eksporteres til Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland, skriver selskapet i pressemeldingen.

De sier videre at Mondelez overholder alle politiske beslutninger og sanksjoner, og skriver at selskapet vil vurdere justeringer av driften for å sikre full overholdelse.

Når det gjelder selskapets virksomhet i Russland, skriver de dette:

– Som mange andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland. Men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre.