– Om Venstre går i regjering med Frp, vil det bryte med det jeg har sagt i valgkampen.

Det uttalte politisk nestleder i Buskerud Venstre, Helge Stiksrud, til lokalavisen Ringerikes Blad kort tid etter at andre i partiets hans i høst begynte å snakke om regjeringsdeltagelse med Frp.

– Da kan jeg ikke gjøre annet enn å melde meg ut, dersom det likevel blir et regjeringssamarbeid, uttalte han den gang til NTB.

Stiksrud er en av mange som er sterkt kritisk til at Venstre skal regjere med Frp. Men han er en av dem som velger å vente med å sende noen utmelding.

Trine Skei Grande har lagt hodet på blokken, skriver Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen.

– Vil ikke gjøre noe overilet

Han vil se an utfallet av de forhandlingene som nå settes i gang.

– Enten får vi et kjempebra gjennomslag. Det er jeg pessimistisk til. Det andre som kan skje, er at det ikke blir noen forhandlingsløsning fordi det vil føre til for store kameler å svelge både for Frp og Venstre. Derfor gjør jeg ikke noe overilet. Det gjør man ikke etter å ha vært medlem i 40 år, sier han.

Sørger over partiets situasjon

Stiksrud er en av mange som nå forklarer at han sørger over situasjonen. På Facebook er det mange som rett ut sier at de er i en sorgprosess.

Fylkesleder i Agder Venstre, Torunn Sandvand, er en av mange som har trykket på «sørgefjes-knappen» for å offentliggjøre sitt syn på Frp-samarbeid på Facebook.

– Jeg ville hatt en annen løsning, men nå er det bestemt, og da forholder jeg meg solidarisk til det, sier hun til Aftenposten.

Hun opplyser at det i hennes fylke har vært 8–9 utmeldelser og 3–4 innmeldinger etter helgens vedtak.

– Og så er det mange som er avventende, sier hun.

100 ut og 100 inn i partiet siden helgens vedtak

Siden helgen har ca. 100 meldt seg ut av partiet. Samtidig opplyser partiets kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær at omtrent samme antall har meldt seg inn.

– Jeg er veldig lei meg for alle som melder seg ut. Men det er veldig hyggelig at mange melder seg inn, sier partileder Trine Skei Grande.

Noen nøler, andre handler raskt

I Venstre nordpå er det stor skepsis til Frp-samarbeid. I Harstad Venstre har noen gjort kort prosess, men andre gir partiet en sjanse.

«En trist dag. Jeg trodde ikke at Venstre skulle synke så dypt. Hilsen Venstre-sympatisør siden 1965, fra i kveld eksmedlem», kunngjorde vararepresentant til kommunestyret i Harstad, Bård Borch Michalsen, på Facebook så fort det ble kjent at flertallet i partiets landsstyre konkluderte med at de ville innlede forhandlinger med Frp.

– Dette er ikke mitt Venstre, og jeg vurderer nå å melde meg ut av partiet kunngjorde Maria Serafia Fjellstad, varaordfører i samme kommune mandag.

Flere i partiet frykter at tillitsvalgte som blir i værende, likevel vil slutte å gjøre en jobb for Venstre.

En sier rett ut at han tror det vil kunne føre til nedleggelse av lokallag.

Et annet Venstre-medlem bidro til å spre denne «Dette er ikke mitt Venstre-plakaten» på Facebook.

Skei Grande: Fryktet det før «ja til Frp-konklusjon»

Konfrontert med frykten for nedleggelse av verv lokalt, svarer Venstre-leder Skei Grande at hun var litt bekymret for «at det var situasjonen før vi tok denne avgjørelsen».

– Altså at folk ville bli passivisert om dere ikke gikk inn i Regjeringen?

– Ja, med motsatt begrunnelse, sier Venstre-lederen.