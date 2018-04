Navarsete: «Pill råttent» å tro at jeg er ute etter hevn

En spent Navarsete sier hun håper det kommer en oppklaring og en avslutning på hele saken onsdag.

– Det hadde vært fint.

Hun sikter til spørsmålet om hvem av ti menn på hyttetur som i 2016 sendte henne en sjikanerende sexmelding. Åtte av de ti har, eller har hatt, svært fremtredende verv i Sp.

Den fremste av dem er partiets nestleder Ola Borten Moe, som Navarsete var i åpen strid med i 2013 og 2014. Han har denne uken midlertidig trukket seg fra vervet inntil saken blir løst.

Navarsete kom hjem fra komitéreise i Polen tirsdag, og sier hun ikke har noen indikasjon på at saken blir løst i løpet av dagen.

– Men jeg vet at generalsekretæren jobber på harde livet, sier hun.

Avviser alle antydninger om hevn

Flertallet av de mennene som har fått en kollektiv mistanke hengende over seg etter hytteturen, utgjør dem som politisk redaktør Tone Sofie Aglen i Adresseavisens nylig omtalte som «trøndermafiaen» i Sp. Hun sier ingen Sp-leder kan ha dem mot seg, hvis de vil lykkes.

– Én person har erfart nettopp det. Liv Signe Navarsete, påpekte hun.

Maktkampen mellom Navarsete og Ola Borten Moe endte i 2014 med at Navarsete trakk seg fra ledelsen.

– Hevnen er ikke alltid søt. Ofte er den bitter. I Senterpartiet har en grisete melding fra 2016 gitt revansj etter maktkampen i partiet i 2014, skriver politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv onsdag.

– Nå – fire år etter – får Navarsete en slags revansj, påpeker han.

– Avsporing av debatten

Navarsete blir kraftig provosert over alle antydninger om at saken har noe som helst med hevn fra hennes side å gjøre.

– Jeg synes det er pill råttent å si. Hvis jeg ville hatt hevn, hadde jeg gått til mediene for to år siden, sier hun og gjentar tidligere utsagn om at det ikke er hun som har gått til mediene med denne saken.

– Det er helt feil og det kommer fra dem som ønsker å avspore debatten fra det den handler om: nemlig en sak som handler om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre i partiet.

Ola Borten Moe uttalte mandag at han trer tilbake så lenge saken ikke er løst. Han trakk seg midlertidig fra nestledervervet kort tid før partiets sentralstyremøte.

Hvis Sps interne gransking ikke gir svar på hvem som har sendt message-meldingen, har partiets ledelse gjort det klart at saken vil bli oversendt politiet. På spørsmål om Navarsete anser saken som løst hvis det ender med en henleggelse, svarer hun slik:

– Nei, saken må avsluttes i sentralstyret. Politiet ser på den juridiske biten. Ellers handler saken om forholdet til de etiske retningslinjene i partiet og det nye regelverket som ikke er prøvd ut. Dette blir første sak, sier hun og påpeker at det er sentralstyret som må finne ut når de vil sette en slags stopper for saken.

– Det er sentralstyret som må sette punktum, sier hun.

Vedum: Fortsatt et mål å få frem avsender

Valgforsker Bernt Aardal sier til VG at Sps håndtering av sexmeldingen saken kan svekke Trygve Slagsvold Vedums autoritet som partileder, siden saken så lenge er blitt liggende uløst.

Vedum selv kommenterer Aardals påstand ved å si at «nå jobber vi med saken.»

– Det var en uhørt melding, sier han til Aftenposten og gjentar budskapet om at det hele tiden har vært et mål å få vite hvem som sendte meldingen.

– Så får vi se om vi får til det. Samtidig er det viktig i en slik sak at mange som var med på turen, ikke sendte den. Vi må prøve å komme til bunns i saken.

– Hvis ikke vi gjør det, får politiet vurdere om: punkt én: de mener det er noe straffbart som har skjedd, og punkt to: hvilke tiltak de vil iverksette.

– Er dere noe nærmere en løsning?

– Det har generalsekretæren brukt mye tid på å finne ut og det gjør han fortsatt, sier Vedum som ikke vil svare på om saken er løst, hvis politiet henlegger den.

Hvis Sps generalsekretær ikke finner noen løsningen på saken innen utgangen av onsdag, vil Sp anmelde saken.