Per Sandberg har brutt karantenen og trues med inndragning av inntekt

«Du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for.

Karantenenemnda gjør på ny oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr.»

Det skriver Karantenemnda i et brev til Sandberg. Han ba 21. desember om en ny vurdering av nemndas tidligere vedtak om at han brøt karantenen «da du deltok i møter i Iran oktober 2018.»

Advarer om mulig tvangsmulkt

Karantenenemnda, som ledes av tidligere Ap-statsråd Hill-Marta Solberg, advarer også om at den «kan også fatte vedtak om pålegg om opphør av aktiviteter som er i strid med karantenen eller saksforbudet, som kan gjennomdrives med tvangsmulkt.»

Det kan også bli aktuelt å inndra inntekt Sandberg eventuelt har skaffet seg som følge «av brudd på karantenen eller saksforbudet».

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg fra ministerposten 13. august måned etter å ha brutt sikkerhetsbestemmelsene og tatt med seg tjenestetelefonen til Kina og Iran. Sandberg varslet heller ikke Statsministerens kontor om turen til Iran.

Karantenen er begrunnet med at Sandberg shar innsikt fra embetet som statsråd som vil kunne gi selskapet han «særlige fordeler». Dessuten er karantenen begrunnet i at det kan «svekke tilliten til forvaltningen dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som statsråd gir din virksomhet og kunder av selskapet særlige fordeler.».

Seks måneder er den lengste karantenen nemnda kan gi for en tidligere politiker. Sandberg ble også ilagt fire måneders saksforbud fra saker som gjelder kvotesystemet.

Han mottar full statsrådslønn i seks måneder frem til 13. februar på tilsammen 682.508 kroner.

Per Sandberg har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.