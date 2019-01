– 13. februar må jeg sannsynligvis oppsøke NAV inntil jeg får etablert annen type inntekt, sier Per Sandberg til Aftenposten.

– Nemnda henger seg opp i oppslag om at jeg har hatt møter med ulike institusjoner og personer. Det har ikke vært noen dagsorden, papirer eller møtelister. De bruker sterke ord som om jeg har oppført meg kriminelt, legger han til.

«Du har brutt karantenen du ble ilagt ved vedtak av 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for.

Karantenenemnda gjør på ny oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr.», skriver Karantenemnda til Sandberg.

Han ba 21. desember om en ny vurdering av nemndas tidligere vedtak om at han brøt karantenen «da du deltok i møter i Iran oktober 2018.»

Advarer om mulig tvangsmulkt

Karantenenemnda, som ledes av tidligere Ap-statsråd Hill-Marta Solberg, advarer også om at den «kan også fatte vedtak om pålegg om opphør av aktiviteter som er i strid med karantenen eller saksforbudet, som kan gjennomdrives med tvangsmulkt.»

Det kan også bli aktuelt å inndra inntekt Sandberg eventuelt har skaffet seg som følge «av brudd på karantenen eller saksforbudet».

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg fra ministerposten 13. august måned etter å ha brutt sikkerhetsbestemmelsene og tatt med seg tjenestetelefonen til Kina og Iran. Sandberg varslet heller ikke Statsministerens kontor om turen til Iran.

Karantenen er begrunnet med at Sandberg shar innsikt fra embetet som statsråd som vil kunne gi selskapet han «særlige fordeler». Dessuten er karantenen begrunnet i at det kan «svekke tilliten til forvaltningen dersom det oppstår mistanke om at innsikt, kunnskap og nettverk fra tiden som statsråd gir din virksomhet og kunder av selskapet særlige fordeler.».

Seks måneder er den lengste karantenen nemnda kan gi for en tidligere politiker. Sandberg ble også ilagt fire måneders saksforbud fra saker som gjelder kvotesystemet.

Han mottar full statsrådslønn i seks måneder frem til 13. februar på tilsammen 682.508 kroner.

– Jeg registrerer at jeg er totalt uenig med nemnda. Det virker på meg som om de lager regler etter hvert som tiden går for det er ingen ting i det første vedtaket som tilsier at jeg skulle få 100 prosent forbud mot å drive næringsvirksomhet, sier Sandberg.

– Det eneste som er tydelig er at jeg ikke har lov å drive næringsvirksomhet på vegne av mitt selskap eller andre selskap. Det har fortsatt ikke nemnda kunnet dokumentere at jeg har gjort. De vil ikke møte meg en gang. De henger seg opp i en formulering jeg hadde i en norsk avis.

– Har du drevet næringsvirksomhet?

– Nei, jeg har ikke tjent en eneste krone. Men jeg har brukt mye penger.

– På hva da?

– På å øke min kunnskap om ulike markeder og muligheter som jeg har. Men alle disse mulighetene har snart gått fra meg fordi jeg må forholde meg til til Karantenenemnda, sier Sandberg.

Han er misfornøyd med at nemnda heller ikke har svart på hans «fiktive» spørsmål som om han får lov å selge vaniljekrem til Tyrkia.

Sandberg har likevel reise- og businessplanene klare:

– Jeg er fortsatt optimist. Jeg reiser til Iran i februar. Dessuten til Midtøsten og Sentral-Asia for å prøve å etablere næringsvirksomhet og se på muligheten til import og eksport mellom Norge og disse landene.

– Jeg får masse henvendelser fra norske næringsaktører. Jeg svarer dem: Vent til etter 13. februar, slutter Sandberg.