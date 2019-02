Terje Riis-Johansen sier Norge bør arbeide for en internasjonal avtale om å fase ut oljeproduksjonen.

Han er den av Sps tidligere oljeministre som kommer Åslaug Haga mest i møte. Telemarkingen overtok statsrådstaburetten i Olje- og energidepartementet etter Åslaug Haga.

I et foredrag og et intervju med Aftenposten tok hun sist helg til orde for at Norge fastsetter en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon. Hun mener at når Tyskland kan gjøre dette med atomkraft og kull, kan Norge gjøre dette med vår olje- og gassproduksjon.

Aldri før har en tidligere olje- og energiminister gått inn for styrt avvikling av virksomheten på sokkelen.

Taushet fra kolleger

Men dette synet får hun lite støtte for blant de andre nåværende og tidligere Sp-topper som har sittet på toppen av Olje- og energidepartementet.

Sp-nestleder Ola Borten Moe, som var den siste oljeministeren Sp har hatt, vil ikke kommentere Hagas utspill.

Marit Arnstad, som var Sps første olje og energiminister fra 1997, avviser å sette en sluttdato.

Odd Roger Enoksen sier han ikke ønsker å uttale seg om politikk etter at han sluttet som politiker.

Uten at land som Norge går foran og viser vei, tror Haga verden vil klare å få stor nok satsing på fornybar energi.

Risiko for at nedtrapping her fører til økt produksjon i Saudi-Arabia

Riis-Johansen, som nå er gruppeleder for Sp i fylkestinget i Telemark og partiets fylkesordførerkandidat i det nye sammenslåtte Vestfold/Telemark, sier han mener utfasingen av norsk oljeproduksjon må skje som en del av et internasjonalt samarbeid.

– Den globale oljeproduksjonen må ned, og Norge bør bidra til at det skjer. Jeg synes vi i første omgang bør arbeide hardere for å få til internasjonalt forpliktende avtaler, slik at en norsk utfasing ikke motvirkes av økt produksjon i for eksempel Saudi-Arabia, sier han.

Fakta: Olje- energiministre fra Sp Marit Arnstad: 1997–01

Odd Roger Enoksen: 2005–07

Åslaug Haga: 2007–08

Terje Riis-Johansen: 2008–11

Ola Borten Moe: 2011–13 Anne Enger vikarierte i 1999 under Arnstads svangerskapspermisjon.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Frustrert over at det går for sakte

Riis-Johansen er delvis enig med Åslaug Haga i at kampen mot klimagassutslippene er for lite offensiv.

– Jeg tror jeg er blant dem som er utålmodig på vegne av alle partier. Jeg synes det går for sent. Det som skjer rundt oss, skjer i en hastighet som gjør at vi er langt unna de virkemidlene vi trenger for å løse de globale klimautfordringene som er der, sier han

Riis-Johansen mener Norge har dårlig tid når det gjelder å fase over til sol, vind og bioenergi.

– Jeg er mer frustrert enn før for at det går for sakte, fordi denne omstillingen er fullt mulig å gjennomføre, sier han.

Meek, Tore / NTB scanpix

Arnstad imot sluttdato

Sps første olje- og energiminister partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad er ikke enig med Haga.

Fra sin ferie sender hun følgende SMS til Aftenposten:

«Jeg mener denne debatten ikke bør handle om sluttdato for olje og gass, men om hvordan vi kan kutte klimagassutslipp raskt og mest mulig effektivt. Da endrer bildet seg noe,» skriver hun og fortsetter:

«Innenlands bruker vi lite olje og gass og utenlands, f.eks. i Storbritannia, har norsk gass bidratt til store klimakutt. Mye av omstillingen i Norge må skje ved positive virkemidler slik som ved elbil politikken. En omstilling av transport og innen landbruket er helt nødvendig. Derfor vil Sp ha et CO₂ fond for transport og et klimafond for landbruket,» avslutter hun.

Vidar Ruud, / NTB scanpix

Ola Borten Moe, som i dag er nestleder i Sp og oljeselskapsgründer, var Sps siste olje- og energiminister frem til regjeringsskiftet i 2013. Han vil ikke kommentere Hagas utspill.

Det vil heller ikke tidligere partileder og oljeminister Odd Roger Enoksen.

Ønsker økt satsing på vindmøller

Haga taler også dagens Sps ledelse midt imot i synet på utenlandskabler.

– Vi mener regjeringen må inn, nok er nok, vi kan ikke bygge flere utenlandskabler, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, nylig. Han protesterer spesielt mot den såkalt private North Connect-kabelen Fra Sima i Eidfjord kommune til Peterhead i Skottland.

– Skal vi virkelig ikke hjelpe Europa til å bli grønnere? Selvsagt bør Norge bistå, mener Haga.

Riis-Johansen er enig i Sps motstand mot bygging av private utenlandskabler, men poengterer at han ønsker kraftutveksling.

– Utenlandskablene bør bygges og driftes av Statnett. Så mener jeg vi bør utnytte potensialet Norge har for å produsere mye mer fornybar energi. Jeg mener at vi særlig bør satse tungt på bygging av vindmøller. Dette vil skape arbeidsplasser i Norge og være svært klimavennlig. Skal vi gjøre dette, må vi også ha en kraftutveksling med andre land som står i forhold til vår produksjon, sier han.

På spørsmål om hva den tidligere oljestatsråden mener om klimaprofilen til Sp i dag, svarer han at han er «glad for å være en del av et parti som ønsker å ha med både bygder, matproduksjon og industri gjennom de endringene klimakrisen krever av oss.»