– Alle hadde ordet, og noen hadde ordet flere ganger. Det var en ganske fri og åpen diskusjon om avtalen og omstendigheten rundt tax free-voteringen tidligere i dag, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Først klokken 22.00 – en time etter at budsjettet skulle presenteres – kom beskjeden fra Frps stortingsgruppe om at den stilte seg bak budsjettavtalen sammen med Høyre, Venstre og KrF.

Det skjedde ifølge flere kilder etter en opprivende debatt og stor misnøye.

– Det var betydelig motstand fra samtlige, skriver Christian Tybring-Gjedde i en SMS til Aftenposten. Han opplyser at det var avstemning i gruppen og bare «et knepent flertall for å si ja» til den fremforhandlede avtalen.

Limi sier at «vi tok oss god tid til å behandle utkastet til budsjettavtale».

– Vi hadde som alltid når vi har viktige beslutninger votering til slutt, sier han.

– Hvordan endte voteringen?

– Det er internt.Ikke alle stemte for, sier han.

12 for – 9 imot

Ifølge TV 2 var det tolv som stemte for avtalen og ni som stemte imot. Mindretallet ønsket å forhandle videre om budsjettet.

Partileder og finansminister Siv Jensen var ikke til stede under det dramatiske møtet.

– Var Frps stortingsgruppe nær ved å stemme ned budsjettet og regjeringen?

– Nei, vi sluttet oss til budsjettavtalen. Det er ikke nødvendig å skape unødvendig dramatikk. Men det er helt klart mange i vår stortingsgruppe som ga uttrykk for frustrasjon over det som lå på bordet og det som hadde skjedd i Stortinget i dag.

– Det er et tydelig signal til KrF om at vil de ha avtaler med oss, så må de gi avkall på å gå mot oss ved å danne flertall med Ap og de andre opposisjonspartiene. Det må være en gjensidig forpliktelse. Derfor ble dette en litt større diskusjon enn om enkelttall i budsjettavtalen, sier Limi.

Irritasjon over en rekke enkeltsaker

At KrF tidligere samme dag – sammen med Ap og opposisjonen – bidro til å stramme inn tax free-ordningen, har skapt sterke reaksjoner i Frp.

Muligheten til å kunne bytte ut tobakk med to ekstra flasker vin i taxfreekvoten, var en stor seier for Frp i mai 2014. I forbindelse med at Stortinget i ettermiddag behandlet to alkoholpolitiske forslag fra bl.a. KrF, ble det flertall for å reversere endringen fra 2020.

– Det er en litt rar opptreden så lenge man sitter og forhandler om budsjett i det ene rommet og så foregår det en debatt i stortingssalen. Det skapte en del reaksjoner, sier Limi.

– Sånn kan vi ikke ha det. Dette er ikke den beste måten å samarbeide på. Det tror jeg alle forstår, sier Frps finanstalsmann Helge André Njåstad.

Det bedrer ikke forholdet at KrFs nestleder og helsepolitiker Olaug Bollestad stemte for forslaget samtidig som andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad satt i forhandlinger med Frp om hele budsjettet.

Men irritasjonen i Frp skyldes også en rekke andre ting som bl.a. forslag om økt skatt og bortfall av den såkalte 350-kroners grensen.

– KrF prioriterer å gi skattepenger til antidemokratiske krefter og velger å sette islam foran kristendom, sier Tybring-Gjedde som også er irritert over at KrF prioriterer økte bevilgninger til eget parti.

KrF har bl.a. fått gjennom økning i bistandsbudsjettet til land sør for Sahara, til antirasistisk senter, den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk og til partistøtte.