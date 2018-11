Flere sentrale KrF-ere ønsker seg Syversen som ny partileder i KrF. Årsaken er at mange, spesielt på «rød» side i partiet, mener nestleder Kjell Ingolf Ropstad har svekket sitt kandidatur etter den mye omtalte «abort-runden» med Høyre.

– Syversen er en samlende kandidat. Det trenger KrF nå, sier fylkesleder Beate Bondevik Lie (KrF) Sogn og Fjordane.

Hareide var imot Ropstads «regjeringsforhandlinger» med Høyre.

Støy om abort etter H-møte

Ropstad og nestlederkollega Olaug Bollestad hadde et inntil nylig ukjent møte med Erna Solberg og hele toppledelsen i Høyre. En konsekvens av dette møtet ble det Knut Arild Hareide i ettertid har omtalt som «forhandlinger» med Høyre om abortsaken.

Hareide går av som leder i KrF den dagen det foreligger en fremforhandlet avtale om en plattform for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Avviser på nytt at han er lederkandidat

I dag opplyser Syversen til Aftenposten at han har tatt full permisjon fra sin sivile jobb som advokat, inntil videre. Han får en spesialstilling som rådgiver for regjeringsforhandlerne og blir nå med en gang koblet på regjeringssonderingene.

– Er du hentet inn for å roe gemyttene?

– Jeg vet ikke det, men jeg har i alle fall sagt ja til å bidra med det som jeg kan.

Syversen har lang erfaring som forhandler for KrF, både fra Nydalen i 2013 og fra flere år med budsjettforhandlinger på Stortinget. Han har tidligere vært parlamentarisk leder i KrF, finanspolitisk talsmann og leder av Stortingets finanskomité.

Han avviser alle spekulasjoner om hans gjeninntreden i norsk rikspolitikk kan tolkes som om han er aktuell som lederkandidat.

– Man må være 100 prosent dedikert for å gå for et slikt verv

Han vil heller ikke kommentere spekulasjoner om at han er aktuell som KrF-statsråd i en eventuell ikke-sosialistisk flertallsregjering.

– Du har sagt at du ikke er aktuell som partileder. Men det kan vel nå komme en situasjon der et samlet parti ber deg? Trygler?

– Jeg ser ikke det som aktuelt. Det holder jeg fast ved.

– Hvorfor ikke?

– Man må være 100 prosent dedikert for å gå for et slikt verv.

På spørsmål om han er aktuell som statsråd, svarer han at det er «bare spekulasjoner.»

– Er du forespeilet en statsrådspost i en ny regjering?

– Nei, nei. Det har ikke vært snakket om sånt.

Mistet stortingsplassen

Han tror hans erfaringer med Nydalen-forhandlingen i 2013 har vært viktige for at KrF-ledelsen har bedt ham om å bistå nå. KrF forhandlet med Høyre, Frp og Venstre i Nydalen høsten 2013. Det førte som kjent ikke til at KrF gikk inn i Regjeringen den gang, men at partiet sammen med Venstre inngikk en samarbeidsavtale med Høyre og Frp.

– Det var spennende i Nydalen også. Så får vi se. Det er et litt annet bakteppe internt i partiet, får jeg si, sier han om dagens situasjon der KrF er splittet i to etter det opprivende landsmøtet.

– All kunnskapen din om budsjettbrudd og nattlige forhandlinger i statsministerboligen kan vel komme godt med?

– All erfaring kan komme godt med – dag og natt.

Syversen hadde tirsdag møte med KrFs sekretariatsleder og sin første dag i ny jobb.

Syversen mistet plassen sin på Stortinget ved valget i fjor høst og har siden den gang jobbet som advokat i Obos.

«Blått» flertall blant forhandlerne, «rødt» i referansegruppe

Syversen er også en av åtte utpekte medlemmer i den såkalte referansegruppen som KrFs forhandlere skal forholde seg til når de går i regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre.

Fakta: Disse sitter i gruppen Foruten Syversen er disse tre fra stortingsgruppen med i referansegruppen: leder Knut Arild Hareide, Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug. I tillegg er sentralstyremedlem Hilde Ekeberg, fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fra Rogaland, fylkesråd Ingelin Noresjø fra Nordland og sekretariatsleder Dag Ivar Belck-Olsen med.

I referansegruppen er det et overvekt av «røde» KrF-ere, mens det i forhandlingsdelegasjonen er en overvekt motsatt vei. Der sitter som kjent nestlederne Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Oslo-politiker og vararepresentant til sentralstyret, Erik Lunde.