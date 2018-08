Tillitserklæringen Bekkevold og Hareide fikk fra eget partis sentralstyre i går, har ikke ført til ro i KrF. Flere melder om nye utmeldelser.

Lederen Skaperkraft, Filip Rygg, sier KrFs situasjon nå er mer krevende enn den noen gang i moderne tid. Han har tre hovedforklaringer på hvorfor:

et ekstra dårlig valgresultat i forrige valg

usikkerhet blant kjernetroppene om hvor partiet skal

det er lenge siden partiet har hatt regjeringsmakt

Cathrine Solbakken

Skildrer et parti uten retning

Rygg gir uttrykk for at KrF-lederen står i en svært vanskelig spagat.

– Spagaten var til stede i KrF også i 1997, noe som er lett å glemme. Da var det en veldig bredde i partiet. Det nye er at man mangler retning. Men hvis man ikke vet hvor man skal, blir bredden ekstra krevende. Det er litt ut av utfordringen akkurat nå. Prosjektet er utydelig, man vet ikke hvor man skal, og tiden brukes opp til interne diskusjoner.

Bekkevold-saken, som de siste ukene har skapt internt rabalder i partiet, kommer på toppen av en pågående debatt om hvilke saker partiet skal profilere seg på fremover, og hvem partiet skal samarbeide med.

Negative nyheter blir ekstra store

Ifølge Rygg blir negative saker som «Bekkevold-saken» ekstra stor når partiet ellers opplever mye motgang.

– Jeg tror definitivt den har negativ virkning på prosjektet, men samtidig er det en tendens til å overtolke enkeltsaker og undervurdere det store bildet. Noen har helt åpenbart latt seg provosere, men det henger sammen med at det har vært lite å begeistre seg over i det siste, sier han og legger til at «negative nyheter for noen blir veldig store i mangel på gode nyheter».

Lager kompromisser ingen liker

Rygg, som er medlem i KrF og har vært byråd for partiet i Bergen, fylkestingsmedlem og vararepresentant til Stortinget, sier regjeringsspørsmålet har «ridd partiet som en mare» siden partiet sist satt i regjering i 2005.

– I stedet for å ta en beslutning og skuffe noen, har man laget kompromisser som ikke gjør noen happy. Og når man ikke bestemmer seg, blir det ikke fred, men mer uro, mener han.

Selv om han ikke vil beskrive KrFs situasjon som umulig og håpløs, mener han «situasjonen roper på retning og lederskap».

– Man må nok godta noen valg ikke alle vil være fornøyd med, sier han.

Samtidig påpeker han at dersom KrF mister kjernevelgerne sine, vil det ikke ha grunnlag for å nå nye velgergrupper.

– Man er nødt til å ta vare på hjemmesupporterne. Hvis ikke supporterne trives, går det ikke, sier han.

Bør søke makt raskt

Knut Arild Hareide sa i et intervju med Aftenposten i Arendal nylig at det ikke finnes noen ideell samarbeidsløsning for KrF.

Rygg mener imidlertid at det beste KrF nå kan gjøre, er å raskt søke makt, gjerne allerede i høst.

– Partiet bør gjøre det før neste valg, sier han og poengterer at partiet må «begynne å levere på politikk, vise frem laget sitt, og få vist frem nye profiler».

Han vil ikke gi en entydig anbefaling om hva slags regjering KrF bør gå inn i, men vil ikke utelukke dagens konstellasjon. Han innrømmer imidlertid at KrF s valgløfte om ikke å regjere med Frp, er en utfordring i så måte.

Undersøkelser etter valget viser at KrF både har medlemmer som mener partiet kan regjere med Ap og velgerne som mener det bør søke makt med Frp. En undersøkelse Repons nylig har foretatt i Agder, viser at Høyre er det partiet flest KrF-velgere der har som annetvalg.

– Må være villige til å gå i regjering med H, V og Frp

Vest-Agders fylkesvaraordfører Tore Askildsen uttaler til Fædrelandsvennen fredag at KrF nå må svelge noen kameler, og gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Også han mener det bør skje raskt.

– Ved fortsatt å bygge oss opp i sentrum, ser vi grunnlaget smuldrer under føttene våre. Vi er nødt til å foreta et valg, og for meg et det mest nærliggende å tenke at vi må svelge noen kameler, og være villige til å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp, sier han til avisen.