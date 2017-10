Mens alle på Stortinget var opptatt av å debattere trontalen forrige tirsdag, tok ledelsen i de tre borgerlige partiene H, Frp og Venstre seg tid til samtaler om samarbeid.

– De har hatt flere møter i det siste, sier en velinformert Høyre-kilde til Aftenposten.

Setter opp plan for sonderinger

Ifølge en annen kilde holder de nå på med å gå gjennom partiprogrammer, innstillinger og andre dokumenter for å se hvor de er enige og uenige. En sentral Venstre-kilde kaller det de nå holder på med for samtaler og opplyser om at de er i ferd med å lage en plan for sonderinger.

Statsministeren selv karakteriserer de samtalene de allerede er i gang med, for sonderinger. Uansett hva de kaller det, er de enige om hva sonderingene vil gå ut på:

– De vil gå ut på at vi går gjennom saker og områder for å se om vi kan finne et grunnlag for å forhandle om en regjeringsplattform, sier statsministeren til NTB.

Ut i fra det ulike kilder gir uttrykk for, vil de tre partiene komme til å sondere om samarbeid parallelt med at de tre partiene og KrF forhandler om neste års budsjett.

Finanskomiteen på Stortinget skal etter planen levere sin innstilling om neste års budsjett senest 20. november, men kan komme til å be om en utsettelse.

Sonderinger - deretter mulige forhandlinger

Sonderingene kan, som i Nydalen høsten 2013, ende med at de bare blir enige om en variant av en samarbeidsavtale eller at de tror de kan gå i regjering sammen. I såfall blir det forhandlinger om en regjeringsplattform.

Forrige gang var det bare Høyre og Frp som forhandlet om en regjeringsplattform. I 2013 skjedde det på Sundvolden. Hvorvidt Venstre blir med på forhandlinger i år, kan være klart i slutten av november.

Ferdige til jul?

De blåblå partiene brukte bare en uke på forhandlingene forrige gang. Men den gang var det bare to partier og de styrte ikke landet samtidig. Uansett har de ikke dårlig tid. På spørsmål om det er realistisk å bli ferdig til jul, svarer statsministeren følgende til NTB.

– Vi blir ferdig når vi blir ferdig. Men jul er et fint tidspunkt å slutte på, sier Solberg.

– Men det kan også 31. januar være, føyer hun til.

Tema på Venstres landsstyremøte

Førstkommende helg skal både Venstre og Frp ha landsstyremøte. I begge partier er det både tilhengere og motstandere av et tette samarbeid dem i mellom.

Venstre-leder Trine Skei Grande har tidligere i høst fått beskjed fra eget landsstyre om at hun burde «finne en løsning med KrF». Nå er KrF ute av alle samtalene. I Venstres sies det derfor at det er en ny situasjon som Venstres landsstyremøte kommende helg vil måtte forholde seg til.