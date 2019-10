Fredag starter Fellesforbundets landsmøte. Avdeling 5 i Bergen er forbundets største avdeling og har tidligere gjort seg bemerket blant annet med krav om å si opp EØS-avtalen.

Avdeling 5, som organiserer mange ansatte i leverandørindustrien til oljeselskapene, ledes av Roar Abrahamsen. Han har ingen tro på regjeringssamarbeid mellom Ap og MDG.

– Skal vi ha noe samarbeid med MDG, må de kutte ut den industrifiendtlige datostemplingen på olje og gass. Vi kan ikke leve med en datostempling for når bransjen skal avvikles. Det vil sette i gang en ukontrollert avvikling, mener Abrahamsen.

– Hvem investerer titalls milliarder i Nordsjøen når alt skal stenges ned om 11 år? Det samme gjelder for modifikasjoner og vedlikehold. Det vil tørke bort, sier han.

Fakta: Fellesforbundets landsmøte Er det største LO-forbundet i privat sektor. Er svært toneangivende innenfor LO og har sterke bånd til Arbeiderpartiet. Starter landsmøtet sitt fredag 11. oktober. Har rundt 160.000 medlemmer og organiserer arbeidstagere blant annet i industrien, bygg- og anlegg, servering og transport. En av de største konfliktsakene før landsmøtet er forbundets syn på EØS-avtalen. Mange tillitsvalgte ønsker at forbundet skal gå imot. Antagelig ender landsmøtet i et kompromiss, hvor forbundet vil kreve en offentlig utredning av alternativer til EØS.

I mars meldte Abrahamsen seg ut av Ap etter 30 års medlemskap. Årsaken var endringen i partiets oljepolitikk og synet på vern av områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja. Utmeldingene fikk alarmklokkene til å kime på Youngstorget.

Ap og Fellesforbundet opprettet et nytt «samarbeidsforum» for å styrke kontakten. Da meldte Abrahamsen seg inn igjen.

Før valget i 2017 sa Jonas Gahr Støre nei til regjeringssamarbeid med MDG. Debatten om hvilken holdning Ap skal innta før neste stortingsvalg i 2021 er nå i full gang. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen, energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen er blant dem som har åpnet for et tettere samarbeid med MDG også nasjonalt.

Abrahamsen: Havvind har ikke nubbesjanse mot oljefelt

Abrahamsen mener MDG mangler en industripolitikk.

– De må ikke provosere hele industrien. Det er ødeleggende for det grønne skiftet, sier han.

– Tror du på et samarbeid med MDG etter stortingsvalget i 2021?

– Nei. Jeg har ikke tro på at de kan forene den ekstreme klimapolitikken med en bærekraftig industripolitikk. Du skal bygge mange hundre havvindmøller for å erstatte ett Johan Sverdrup-felt. Og du har uansett ikke nubbesjanse til å nå den avkastningen. Det henger ikke på greip det de sier, sier han.

Abrahamsen er provosert av at miljøaktivister gir inntrykk av at «industrien sitter på ræven og ikke gjør en skitt», som han formulerer det.

– Vi jobber beinhardt. Det skjer veldig mye teknologiutvikling innen olje, fiske, oppdrett og andre felt, sier han.

Støre? – Ingen kommentar

– Vil dere pumpe opp olje til siste dråpe?

– Vi ønsker ikke å lete hvor som helst og koste hva det koste vil. Vi innser at der er områder som ikke vil bli bygget ut. Det viktigste for industrien er jevn, forutsigbar utbygging, mener han.

– Hva mener Fellesforbundets medlemmer om Ap-leder Jonas Gahr Støre?

– Ingen kommentar, svarer Abrahamsen.

– Hva betyr det?

– Ingen kommentar.

MDGs hovedkrav for å støtte en regjering er at det ikke åpnes for mer leting og utvinning av olje og gass på sokkelen.

Partiet vil i tillegg starte en planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten og over en 15-årsperiode fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet.

Avviser å sette sluttdato

Atle Tranøy, konserntillitsvalgt for Fellesforbundet i industrikonsernet Aker, mener MDG har et «fullstendig feil utgangspunkt i klimapolitikken».

– De angriper produksjonen av olje og gass og ikke forbruket. Mens de kommer med moralistiske nedsablinger mot alle de definerer som motstandere, jobber vi innenfor industrien med å finne løsninger som skal avløse de fossile energibærerne. Endrer de fokus i den retning kan det gi grunnlag for samarbeid.

– Hva er verst eller farligst med MDGs politikk?

– Det er den villfarelsen at de tror de kan få en kontrollert nedbygging av oljeindustrien ved gjennom lov å fastsette en sluttdato. Andre produsentland ville le seg skakk og i løpet av timer eller dager erstatte vår produksjon med egen, svarer Tranøy, som er partiløs.

– Vil føre verden ut i kaos

Hvis flere oljeproduserende land skulle følge etter og stanse olje- og gassproduksjonen, spår Tranøy kaos i verden.

– Det vil føre til kapital og kompetanseflukt fra næringen og føre verden ut i fullstendig kaos. Jeg tror ikke MDG har den fjerneste anelse om konsekvensene som en ukontrollert fjerning av de fossile energibærerne vil få, ikke minst for de mest utsatte gruppene, som de påstår de tar hensyn til, sier han.

Christian Justnes, Ap-medlem og leder av Fellesforbundet Avdeling 3 i Agder, ser ikke samarbeid som naturlig slik situasjonen er i dag.

– Å sette en sluttdato for en av de viktigste næringene vi har, er problematisk. Men jeg tror også Fellesforbundet må forholde seg til klimaspørsmål på en litt mer offensiv måte enn vi kanskje har gjort til nå, sier Justnes.

– På to år skjer det ganske mye. Begge parter må beveges seg hvis man skal få til et samarbeid, sier han også.