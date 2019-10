1. Hvorfor fryktet Ap-lederen utfallet av denne saken?

Hadde Fellesforbundet gått inn for å skrote EØS-avtalen, kunne det blitt nei til EØS på LO-kongressen våren 2021. Det ville gjort det vanskelig for Ap, som har slått ring om avtalen, inn mot stortingsvalget om to år. Det er en alminnelig antagelse at Ap neppe kan gjøre et godt valg uten LO i ryggen.