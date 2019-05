Men i løpet av morgentimene viste det seg at flere i landsmøtet ikke var fornøøyd med kompromisset, og opprettholder sine forslag. Dermed ligger det an til kampvotering om vindmnøller på land nå i formiddag.

– Det å få en klimakrise og en naturkrise i fanget samtidig, det er noe dritt, sukket en oppgitt Nora Jungeilges Heyerdahl fra talerstolen på Miljøpartiets landsmøte.

Hun satte ord på det som de 200 delegatene på landsmøte følte, der de satt i en kattepine: Valget mellom å verne natur mot inngrep, og det å bygge ut vindmøller på land for å få til det grønne skifte.

MDG hadde på bordet en resolusjon som i realiteten ville stanse all vindkraftutbygging på land, og en som ville åpne betydelig utbygging for å gjøre Norge til et batteri for fornybar energi for Europa.

Men i morgentimene lørdag kom redaksjonskomiteen frem til et kompromissforslag om at «vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier.»

Dette blir etter all sannsynlighet vedtatt senere i dag. Men vedtaket dekker over en betydelig uenighet om utbygging av mer vindkraft på land.

Mange på landsmøtet sa i debatten fredag kveld at det er et uttrykk for hvor vanskelig denne saken er, at den alt nå kommer opp på landsmøtet. Det er bare vel en måned siden partiets landsstyre vedtok en vindkraftpolitikk langs de samme linjer som landsmøte trolig samler seg om.

Et veivalg for MDG

– Dette er et veivalg for oss. Er vi et parti som setter klima først eller ikke, spurte Christine Evjen, som leder Grønn Ungdom i Oslo og som ikke ville legge lokk på utbygging av vindkraft.

Oslo MDG sto da også bak det kompromissforslaget som i realiteten samlet redaksjonskomiteen.

Det EØS-vennlige MDG har i Stortinget vært for kabler til Europa og for å eksportere fornybar strøm for å bidra til det grønne skiftet. Men dette kolliderer med partiets syn om ikke å bygge ned natur.

Flere av talerne mente det var galt å bygge vindmøller i norsk natur med utrydningstruede dyre- og fuglearter, for å hjelpe det grønne skifte på kontinentet. Andre mente vindmølleutbygging var solidaritet i praksis for å få til et grønt skifte.

Fakta: Miljøpartiet De Grønne Stiftet i 1988, forbilde var De Grønne i Tyskland. Blokkuavhengig, men sitter i byråd i Oslo med SV og Ap. En stortingsrepresentant, men 231 medlemmer i landets kommunestyrer. Oppslutningen er rundt 4 prosent i gjennomsnitt på landsmålinger Medlemstallet er vel 7000 Ungdomsorganisasjon: Grønn Ungdom Kilde: NTB, Miljøpartiet X

Natur mot klima

Mange talere mente at Norge burde satse tungt på vindkraft til havs. Andre viste til at flytende vindkraft så langt ikke er lønnsom, noe vindkraft på land er. Men også vindkraft til havs hadde en betydelig motstand i debatten.

Hver 6. delegat på landsmøte tegnet seg fredag kveld til det som ble landsmøtets heteste debatt. Frontene var uforsonlige mellom dem som ville legge mest vekt på klimahensyn og dem som sto på det klassiske naturvernet.

Oslo mot distriktene

I denne saken fikk også MDG sitt distriktsopprør. Det var en sterk overvekt av delegater fra Oslo og Viken som i debatten argumenterte for mer vindkraft på land, mens distriktsrepresentantene minnet om hvor vindkraften bygges.

Sindre Sørhus fra Hedmark sa at folk rundt om i landet er forbannet på vindkraftutbyggingen.

– Hvordan kan vi si nei til scooterløyper og hyttefelt, men tillate at vindmølleparker ødelegger den samme naturen, spurte han.

I deler av Distrikts-Norge vekker vindmøller minst like stort engasjement som striden rundt bompenger. Denne saken har i varierende grad satt sitt preg på nesten alle partiers landsmøter denne våren.

Heller ikke MDG går inn for å gi kommuner vetorett mot vindmøller, men i kompromisset heter det at «all utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering.»