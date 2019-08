Den ukentlige podkasten Aftenpodden gir analyser og nyheter fra norsk politikk og debatt.

Denne gangen tar politisk redaktør Trine Eilertsen, nyhetssjef Lars Glomnes og NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim for seg NRK-saken om Jonas Gahr Støres investeringer, de ser på Erna Solberg egentlig utviste godt lederskap da hun tvang de andre partiene på plass i bompengestriden, og de ser på debatten om fritt skolevalg.

Trine Eilertsen sliter med å skjønne hvorfor kunnskapsminister Jan Tore Sanner har sendt ut på høring et forslag om at staten, ikke fylkene, skal bestemme om det skal være fritt skolevalg for elever på videregående.

