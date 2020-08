Oslo vil kreve sparkesykkelgebyr, men ikke umiddelbart

Oslo kommune starter å taue inn feilparkerte elsparkesykler. Selskapene vil måtte betale i gebyr for å få dem tilbake, men hvor mye er enda ikke bestemt.

Elsparkesykler har vært gjenstand for heftig diskusjon den siste tiden. Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB-Alexander Vestrum

6. aug. 2020 05:37 Sist oppdatert nå nettopp

Inntil videre får leverandørene tilbake sparkesyklene uten å måtte betale for det, men de kan risikere regning i posten når Bymiljøetaten i Oslo vet hva kostnaden for inntauingen blir, får Dagsavisen opplyst.

Dette er en oppdatering etter at avisen først skrev at leverandører inntil videre ikke ville måtte betale for å få tilbake inntauede sykler, etter at Dagbladet i helgen skrev at kommunen ville kreve et gebyr for inntauingen.

Sykkelmøte i departementet

Torsdag skal samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) møte representanter for Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen for å snakke om elsparkesykler.

– Elsparkesykler gir et positivt tilskudd til mobilitet i byene, og de er kommet for å bli. Samtidig viser erfaringene fra den siste tiden betydelige utfordringer for både sikkerheten og fremkommeligheten for andre trafikantgrupper, uttalte Hareide tidligere i uken.

– Behov for strengere regulering

– Både et stort antall personskader og ulemper og risiko for sårbare grupper, gjør at vi har et behov for strengere regulering, fortsatte Hareide.

Fredag har han invitert aktørene som driver med utleie av elsparkesykler til møte. Samferdselsministeren understreker at han ser frem til en god dialog for sammen å finne gode løsninger.

I forrige uke ble det kjent at Oslo-politiet vil ta opp problemet med elsparkesyklene i hovedstadens gater på neste politirådsmøte, der politiet og kommuneledelsen er til stede.

Vil ha nattestopp

Politirådsmøtet kommer i stand etter at Oslo legevakt har gått ut og bedt om at elsparkesyklene i byen må sperres for bruk på natten.

Mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i hovedstaden, gjør det mellom klokken 22 og 07, opplyste skadelegevakten til NTB. I juli ble tolv personer alvorlig skadet i elsparkesykkel-ulykker i Oslo – ti av dem var påvirket av alkohol.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding