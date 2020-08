Frp og MDG mest fram på ny måling

Frp og MDG får økt oppslutningen med henholdsvis 2 og 1,2 prosentpoeng på augustmålingen utført av Nationen og Klassekampen.

MDG-leder Une Aina Bastholm under partiets sommerpressekonferanse. Berit Roald / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

MDG får 6,1 prosent oppslutning på målingen, som er gjennomført av Norfakta.

– 7 prosent er realistisk

Hvis dette var valgresultatet, ville partiet ha kommet inn med elleve mandater på Stortinget, mot dagens ene – partileder Une Aina Bastholm, skriver Klassekampen.

– Jeg mener det er realistisk med 7 prosents oppslutning. Det vil si ni til tolv mandater, og en grønn gruppe i det norske parlamentet – som vi har i veldig mange andre land – som kan sette makt bak politikken. Og uansett hva slags form samarbeidet tar, skal vi være viktige i utformingen av en regjerings politikk, sier hun.

Les også Raymond Johansen kritiserer MDG: Vil ha færre moralske pekefingre i klimapolitikken

Venstre fortsatt under grensa

Venstre faller 1 prosentpoeng til 2,5 prosent. Det er tiende gang på ett år at partiet er under sperregrensa på 4 prosent, ifølge Nationen. Til avisa skriver generalsekretær Marit H. Meyer at partiet har en jobb å gjøre med å få fram viktige resultater i regjeringen.

– Vi har et godt utgangspunkt med fire synlige statsråder som gjør en god jobb med å lose landet trygt gjennom koronakrisen, sier Meyer.

Les også Abid Raja er ikke offisielt lederkandidat i Venstre. Men han har fartet landet rundt i hele juli.

Frp på 12,5

Frp får en oppslutning på 12,5 prosent. Oppgangen på 2 prosentpoeng er akkurat på feilmarginen, mens MDGs oppgang er noe høyere enn feilmarginen for partiet i målingen på 1,2 prosentpoeng. De øvrige feilmarginene ligger mellom 0,5 og 2,7 prosentpoeng, og som alltid er den høyest for de største partiene.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 4,1 (-0,1), SV 7,2 (+0,3), Ap 26,6 (-0,7), Sp 13,2 (-0,5), KrF 3,6 (-0,2), Høyre 23,5 (-0,4) og andre 0,6 (-0,6).

Les også Sp vil ha med Frp på opprør mot politireformen

To unna rødgrønt flertall

Med målingen som valgresultatet hadde Ap, SV og Sp ha fått 83 mandater, noe som er to unna flertall i Stortinget.

Målingen er utført 4. og 5. august, og et representativt utvalg på 1.001 personer er stilt spørsmålet «Hvilket politisk parti ville du stemt på dersom det var stortingsvalg i dag?".

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding