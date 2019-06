Høyre håper slankere bypakker kan bidra til bompenge-enighet

Sentralt i Høyre er det en viss nervøsitet om hva bompengekravene til Frp egentlig inneholder. En kilde frykter at forventningene på grasrota i Frp er mye større enn hva det er realistisk å få til.

En annen er mer optimist og mener det går an å få ned bompengene ved å strippe deler av innholdet i bypakkene.

Uansett jobbes det nå aktivt i Høyre med å forsøke å finne mulige måter man kan komme Frp i møte på.

Heiko Junge / NTB scanpix

Slik kan pakkene strippes

Den ene H-kilden antyder at man kan få ned bompengene ved å moderere noe av innholdet i bypakkene uten at staten reduserer sin andel av regningen.

Som eksempler på hva man kan spare penger på, trekker ulike politikere i de to partiene frem flere forslag:

Noen av pakkene omfatter statlige prosjekter som strengt tatt ikke må være med i pakkene. Det nevnes slike i Drammens-pakken. De kan lukes ut.

I Stavanger bygges det busstrasé til en langt høyere pris enn i Trondheim. Kan man gjøre noe for å få ned prisen i Stavanger?

Man kan bygge seks like T-banestasjoner på den nye Fornebu-banen i stedet for like mange ulike tegnet av arkitekter, er et annet forslag.

Jobber med saken lokalt

Slike tiltak har også politikere i Frp tro på. De viser til at det er en slik prosess i gang flere steder, og at de derfor kan få drahjelp fra lokalt hold.

Fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H) bekrefter dette når det gjelder innhold i Oslo pakke 3. Hun sier til Aftenposten at det allerede er satt i gang et arbeid for å få ned kostnadene av å bygge ut Fornebubanen. Blant annet prøver man å flytte Skøyen stasjon inn i fjell, forteller fylkesordføreren.

Fylkesordføreren sier vider at hun støtter forslaget fra NAF om at staten bør gi bompengeselskapene rentefrie lån.

– Det er et forslag som virkelig vil monne, og som vi foreslått tidligere. Det vil gi effekt umiddelbart, og gi massive besparelser til bilistene.

Sendt torsdag kveld bestemte bystyret i Ålesund å nedskalere sin bypakke: To tunnelprosjekter ble tatt ut , og bompengene ble redusert.

Ulike forventninger i Frp

Kilder i Frp sier det er sprikende og ulike forventninger i partiet om hva man må få til. Selv om punktene i Frps kravliste er konkrete, er ingen av dem tallfestet.

Noen ser for seg en hjemmel som gjør det mulig for samferdselsministeren å overstyre lokalpolitikere og si nei til rushtidsavgift. Andre ønsker å strippe bypakker for dyre sykkelveier. Ingen av disse forslagene vil være bypakke-endringer som er lette å svelge for politikere i KrF og Venstre.

Andre ber om store summer for å nedbetale bompengegjeld.

Må gjennomføre mye av Granavolden raskt

Én gir uttrykk for at det også vil være svært viktig å raskt få gjennomført de gjennomslagene Frp har fått i regjeringsplattformen. Konkret nevnes bl.a. en rask innføring av skattefradraget Frp har fått gjennomslag for: fra neste år.

Vedkommende antyder at man kan sette et tak på 15.000 kroner i året og deretter trekke bompengeutgifter som overstiger denne summen fra inntekten før den skattlegges.

Politikere i sentrumspartiene er usikre på om et slikt skattefradrag kan innføres raskt og mener det må utredes nøye. Derfor er de ikke sikre på om man rekker dette før neste års statsbudsjett.

I Frp vil man også ha rask gjennomføring av andre bompengetiltak i regjeringsplattformen – helst i 2020.

Åttemannsgruppe i gang

Alle slike innspill vil nå bli drøftet av åttemannsgruppen som er utpekt til å gå løs på oppgaven. Den skal, etter det Aftenposten erfarer, ha et nytt møte første dag etter pinseferien.

Det spås at også Erna Solberg og Siv Jensen raskt vil kobles på dette arbeidet, og de har til hensikt å komme opp med forslag innen Stortinget tar ferie før sommeren. Siste møtedag er 21. juni.