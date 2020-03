Nå som skolene er stengt på grunn av koronavirus, gjør vi barneavisen Aftenposten Junior gratis. Få tilgang her.

Alle skolene i landet er stengt. Mange barn har spørsmål om koronaviruset og alt som skjer på grunn av viruset.

Derfor stilte statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad opp på en pressekonferanse mandag.

Olav Olsen

Alle spørsmålene de svarte på, var innsendt av barn. Her er spørsmålene de fikk fra Aftenposten Juniors lesere.

Hvor lenge er det til barn kan gå på skolen igjen?

Spørsmål fra Ivar (7) og William (12)

– Vi har først bestemt at skolene skal være stengt i to uker. Nå er vi egentlig på den første dagen i den første uken. Så får vi se om vi må gjøre det lenger. Det viktigste er at folk ikke blir smittet og ikke blir syke. Vi må rett og slett vente og se, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Kan dette vare til sommerferien?

– Jeg håper ikke det blir så lenge. Jeg tør ikke love noen ting, sier Melby.

Kan man ha bursdag med to venner?

Spørsmål fra Eivind (9)

– Ja, i prinsippet kan man feire bursdag med én eller to venner. Men det er veldig viktig at man holder seg til de samme vennene over hele perioden der skolene er stengt. Man skal holde avstand, og man skal unngå å smitte hverandre. Det er også mulig å vente og heller feire bursdag når det er mulig å møtes flere, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Lise Åserud

Hvorfor er folk så redde for koronaviruset?

Spørsmål fra Nicolai (6)

– Veldig mange virus, som influensavirus og sånn, har vi vaksine mot. Det betyr at mange i vårt samfunn får vaksine, spesielt de sårbare. Men nå har vi ikke vaksine. Mange av de andre sykdommene er farlige. Man kan dø av dem. Nå som vi ikke har vaksine, så betyr det at mange flere er sårbare.

– Vi vet ikke helt hvordan sykdommen utvikler seg. Det tror jeg gjør mange redde. Og så er vi glad i besteforeldrene våre og venner som allerede har sykdommer. Vi vil helst ikke at de skal bli syke, og at det skal bli farlig for dem, sier Erna Solberg.

Hva kan barn gjøre for å hjelpe til?

Spørsmål fra Tuva (9)

– For det første er det viktig å følge rådene. Det viktigste nå er å vaske hendene, ha god håndhygiene og ha en eller to faste venner.

– Mange kan kanskje føle seg litt ensomme. Det kan være noen i klassen din som ikke har så mange venner i utgangspunktet. De kan sitte og føle at «jeg har ikke to venner som jeg kan ha fast». Da kan du ringe til dem. Du kan bruke Skype eller Facetime med dem. Det tror jeg er viktig. De som føler seg litt ensomme, kan føle seg ekstra ensomme i en slik situasjon. Hvis noen i klassen din allerede har en sykdom og må holde seg hjemme nå for ikke å få sykdommen, kan du ta kontakt med dem og snakke med dem. Dere kan gjøre noe sammen selv om dere ikke er sammen fysisk. Det er viktig, sier statsminister Erna Solberg.

Kan man dra på sommerferie?

Spørsmål fra Abelona (5), Anna-Linea (10) og Olevine (13)

– Ja, du kan dra på sommerferie. Men akkurat nå sier reiserådene at man ikke skal dra til utlandet. Det kan bli endret før sommeren. Det er en ting vi ikke vet ennå. Det viktigste er at man må lytte til rådene som gjelder. Det kan hende sommerferien blir litt annerledes enn det mange har planlagt. Heldigvis er det veldig mye fint å oppleve i Norge, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Blir fritidsaktiviteter stengt like lenge som skolen?

Spørsmål fra Ingrid Amanda (8)

– Ja. Nå er fritidsaktiviteter stengt, akkurat som skolen. Det er ingen grunn til at fritidsaktiviteter ikke skal være stengt like lenge som skolen. Det er akkurat det samme problemet: Mange møtes. Da øker risikoen for smitte. Derfor er dessverre fritidsaktiviteter stengt selv om jeg vet at det er veldig kjedelig, sier kunnskapsminister Melby.

Lise Åserud

Hvorfor tok det så lang tid før politikerne gjorde noe?

Spørsmål fra Liam (10)

– Det tok ikke så veldig lang tid før vi gjorde noe. Allerede før sykdommen kom til Norge, satte vi i gang med arbeid fordi vi trodde denne sykdommen kunne komme. Det vi gjør nå, er ganske drastisk. Vi stengte først skolene da vi ikke visste hvor smitten kom fra. Vi gjorde det for å bremse smitten. Noen land har ikke gjort det vi gjør.

– Vi har drevet med planlegging og gitt helsesektoren tid til å kjøpe inn utstyr. Vi har nok gjort mer enn noen diskusjoner tyder på. Det er alltid vanskelig å bestemme riktig tidspunkt for å gjøre noe. Da hører vi med fagfolk, de som jobber med hvordan sykdom sprer seg i et samfunn. Vi får gode råd fra dem. Det heter et veldig vanskelig ord: Epidemiologi. Det betyr egentlig bare at man er ekspert på sykdommer og hvordan de sprer seg, sier Erna Solberg.

Hva kan man gjøre for å hjelpe klassekamerater som man vet ikke har det bra hjemme?

Spørsmål fra anonym leser

– Selv om vi ikke kan være tett sammen, er det viktig å ta vare på hverandre. Hvis du vet om noen som du tror kan ha det vanskelig, ring, send meldinger, bruk Snap eller Tiktok. Hvis du er virkelig bekymret for at en venn blir utsatt for vold eller vonde ting, anbefaler jeg å ta kontakt med voksne du stoler på. Det finnes også en alarmtelefon til Barnevernet: 116111. Den kan du ringe hele døgnet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Hvis du selv har det vanskelig, ta kontakt med noen du stoler på.