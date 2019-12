Olav Olsen

I november fikk Sverigedemokraterna 25 prosent på meningsmålinger, det samme som det største regjeringspartiet Socialdemokraterna (SD). En fersk IPSOS-måling offentliggjort i Dagens Nyheter (DN) onsdag viser at det høyrepopulistiske partiet holder stillingen. Nå er det 24 prosent til SD og 25 prosent til Socialdemokraterna. Ved riksdagsvalget i fjor fikk Socialdemokraterna over 28 prosent SD vel 17,5 prosent.

– Dette bekrefter et helt nytt skifte i den svenske opinionen, sier Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, til DN. Han utroper lederen av Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson som vinner og Sveriges statsminister og leder for Socialdemokraterna Stefan Löfven som den store taperen på årets målinger.

KrFs søsterparti i Sverige, Kristdemokraterna (KD) lå i vår på 12 prosent, men har tapt terreng og ligger nå på seks prosent. Vänsterpartiet, Sveriges SV, og Liberalerna som tilsvarer Venstre, er de partiene som går mest frem på målingen. De ender på henholdsvis 10 og 5 prosent.

Nytt politisk terreng

– Et nytt mønster er blitt tydeligere i løpet av denne høsten. De konservative velgergruppene flyter mellom Moderaterna (Høyre), KD og SD, sier Källebring.

Moderaterna er Sveriges nest største parti med en oppslutning på 16 prosent, men avstanden til SD er stor.

Centern har ikke den samme fremgangen i Sverige som søsterpartiet Senterpartiet i Norge, oppslutningen ligger på åtte prosent.

I svenske medier er spekulasjonene alt i gang om at krisen i det største regjeringspartiet kan føre til lederskifte. Stefan Löfven har ledet Socialdemokraterna siden 2012 og har vært statsminister siden 2014. I en fersk meningsmåling gjort for avisen Expressen hadde bare 26 prosent av velgerne tillit til statsministeren. Hans popularitet falt med seks prosentpoeng på en måned. Han måtte se flere andre partiledere foran seg, deriblant Jimmie Åkesson og KDs leder Ebba Busch Thor somtoppet listen og fikk 36 prosent. Det har ytterligere økt spekulasjonene om at Löfvens dager kan være talte, slik Expressens kommentator Torbjörn Nilsson sammenfattet det.