Fra nordisk statsministermøte på Island leder statsminister Erna Solberg arbeidet for å løse krisen mellom Frp og Venstre.

Bompengestriden presser seg inn mellom samtaler med statsministrene og Tysklands forbundskansler Angela Merkel om klima, samarbeid mot høyreekstremisme og trygghet for velferdsstaten.

Solberg misliker lekkasjer fra de stridende regjeringspartiene.

– Er du irritert på utspillene fra Frp og Venstre?

– Nei, men jeg liker ikke skjulte kilder som slipper biter, deler og fargelegger litt. Det er lekkasjer jeg tenker på, små biter, det er ikke så lurt.

– La oss si det sånn: Det er mye ueksakte ting som kommer frem som ville sett annerledes ut hvis det var en annen budbringer som hadde kommet frem, svarer hun.

– Så vi har ikke hele skissen?

– Nei, nei, det har dere ikke.

Solberg bekrefter at de fire partilederne snakket sammen om bompengekrisen mandag før hun fløy til Island. Nå bekrefter Erna Solberg at det har vært samtaler, men unngår omhyggelig å bruke uttrykket «forhandlinger».

Etter Frps landsstyremøte søndag, slo nestleder Sylvi Listhaug fast at det var uaktuelt med nye forhandlinger.

– Så forhandlingene fortsetter?

– Vi har snakket sammen. Akkurat nå er det bare samtaler, og det er mye samtaler internt i partiene også, for at vi skal komme oss videre.

Vil ikke svare på om regjeringspartiene forhandler

– Det er ikke forhandlinger?

– Jeg har ikke tenkt å gi noen løypemeldinger hverken om begreper eller noe annet. Vi er opptatt av å finne gode løsninger på et problem hvor vi har engasjement både for bedre klima, bedre kollektivløsninger i byene og et engasjement for at ikke folk skal ha så mye hverdagsutgifter.

– Men på et tidspunkt må dere vel forhandle igjen for å bli ferdig?

– Jeg er alltid optimistisk til det. Jeg kan ikke gi noen tidstabell. Det er viktige saker for alle partiene.

– Er dette den største krisen i din regjeringstid?

– Jeg vil ikke bruke ordet krise. Jeg vil si at dette er en utfordring.

– Var det brudd i forhandlingene eller enighet om skissen da dere forlot hverandre sist, og Trine Skei Grande og Siv Jensen gikk tilbake til sine partier med skissen?

– Jeg har ikke tenkt å kommentere noe som helst om innholdet i dette.

– Når får vi en endelig avklaring?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men vi har muligheter til å finne gode løsninger som ivaretar engasjementet på begge områder, sier Solberg.

– Regner du med samme spørsmål hver dag frem til avklaring?

– Helt sikkert, slutter Solberg.

Fastlåste forhandlinger

Tirsdag morgen åpnet det nordisk statsministermøtet. Erna Solberg og kollegene Katrín Jakobsdóttir, Mette Frederiksen, Stefan Löfven og Antti Rinne undertegnet en erklæring om klima og bærekraftig utvikling.

Men det som opptar Solberg og rådgiverne under oppholdet, er den alvorlige bompengestriden som truer regjeringssamarbeidet, og som gjør at den egentlige valgkampen aldri har kommet skikkelig i gang.

Frontene mellom Frp og Venstre virker temmelig fastlåst etter tre måneders resultatløse forhandlinger.

Solberg legger i et intervju med NRK ikke skjul på irritasjon over den offentlige krangelen mellom Venstre og Frp:

– Jeg mener vi alle kunne være mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart. Det blir så mye feil som kommer ut. Da er det lurt å gjøre som jeg gjør, ikke kommentere innholdet, sier Solberg.

Jobbes hardt med nye forslag

Mandag kveld avviste Frp-leder Siv Jensen at det er aktuelt med nye forhandlinger etter at Frps landsstyre søndag sluttet seg til skissen til løsning.

Men det betyr ikke at arbeidet har stoppet opp. Nå foregår det først og fremst i og mellom landets politiske elite: Statsministeren og hennes nære politiske medarbeidere og Frps, Venstres og KrFs politiske ledelse.

Men det er statsministerens stab som har hovedansvaret for å forberede nye skisser og forslag som kan få Jensen og Skei Grande opp av skyttergravene.

Mottoet er hele tiden at «vi har alltid klart å finne løsninger tidligere».

– Selv om ikke partilederne møtes, betyr ikke det at det ikke jobbes og at de er koblet på prosessen, sier en kilde med innsikt i prosessen.

Grande: Ingen møter i juli

Venstre-leder Trine Skei Grande var tirsdag på en konferanse i Oslo. Der sa hun følgende om Frps versjon av bompengeskissen.

– Det er dumt at de påstår at vi er ferdigforhandlet, når vi ikke er enige, sa hun.

Nå håper hun på en løsning.

– Jeg håper ingen skal forlate regjeringen, at vi skal finne frem til en god løsning.

– Og det tror du fortsatt er mulig?

– Ja, det er ikke så mange måneder siden vi laget en Granavolden-plattform som alle landsstyrene sa ja til. Frps landsstyre sa enstemmig ja, sier Grande.

Hun deler ikke Frp-lederens oppfatning av at de fire partiene har forhandlet hele sommeren.

– Jeg tror ikke vi hadde noen møter i juli. Men det må jeg sjekke. Jeg vil ikke lyve til deg, sier Grande.

Jensen: Ikke Frp som har problemer med å bestemme seg

Siv Jensen gikk tirsdag ettermiddag ut på partiets netside og avviste kritkken som har kommet de siste dagene.

– Etter nær to måneder med forhandlinger om bomkutt, så var vi kommet til veis ende. Det forelå et endelig resultat som partiene skulle ta stilling til, derfor ble landsstyret kalt sammen, sier hun.

Finansministeren avviser at partiet har opptrådd illojalt.

– Frp har forholdt seg 100 prosent lojal til prosessene mellom regjeringspartiene. Det er ikke Frp som har hatt problemer med å bestemme seg i denne saken.

