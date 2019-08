Overfor Aftenposten bekrefter hun at de fire lederne for regjeringspartiene har snakket sammen om bompengekrisen etter helgens opptrapping.

Etter Frps landsstyremøte søndag, slo nestleder Sylvi Listhaug fast at det var uaktuelt med nye forhandlinger.

Nå bekrefter Erna Solberg at det har vært samtaler.

– Vi hadde avtalt at vi skulle snakke sammen etter denne helgen, og det har vi gjort, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

– Så forhandlingene fortsetter?

– Vi har snakket sammen.

Vil ikke svare på om regjeringspartiene forhandler

– Det er ikke forhandlinger?

– Jeg har ikke tenkt å gi noen løypemeldinger hverken om begreper eller noe annet. Vi er opptatt av å finne gode løsninger på et problem hvor vi har engasjement både for bedre klima, bedre kollektivløsninger i byene og et engasjement for at ikke folk skal ha så mye hverdagsutgifter.

– Var det brudd i forhandlingene eller enighet om skissen da dere forlot hverandre sist og Trine Skei Grande og Siv Jensen gikk tilbake til sine partier med skissen?

– Jeg har ikke tenkt å kommentere noe som helst om innholdet i dette.

– Når får vi en endelig avklaring?

– Det kan jeg ikke si noe om. Men vi har muligheter til å finne gode løsninger som ivaretar engasjementet på begge områder, sier Solberg, før hun skysses videre.

Fastlåste forhandlinger

Tirsdag morgen åpnet det nordisk statsministermøtet med representanter fra Åland, Færøyene og Grønland, og med Tysklands forbundskansler Angela Merkel som gjest. De skal blant annet undertegne en avtale om klima og bærekraftig utvikling.

Men det som opptar Solberg og rådgiverne er den alvorlige bompengestriden som truer regjeringssamarbeidet, og som gjør at den egentlige valgkampen aldri har kommet skikkelig i gang.

Frontene mellom Frp og Venstre virker temmelig fastlåst etter tre måneders resultatløse forhandlinger.

Solberg har så langt holdt en lav profil utad i et forsøk på å dempe de opphetede følelsene blant Venstre-leder Trine Skei Grande og Frp-leder Siv Jensen.

De er begge hardt presset av elendige meningsmålinger og et frustrert korps av tillitsvalgte som lengter etter en blank seier som kan lyse opp en ellers mørk valgkamp.

Solberg legger i et intervju med NRK ikke skjul på irritasjon over den offentlige krangelen mellom V og Frp:

– Jeg mener vi alle kunne være mer opptatt av å finne løsninger enn å si så mye rart. Det blir så mye feil som kommer ut. Da er det lurt å gjøre som jeg gjør, ikke kommentere innholdet, sier Solberg.

Jobbes hardt med nye forslag

Mandag kveld avviste Frp-leder Siv Jensen at det er aktuelt med nye forhandlinger etter at Frps landsstyre søndag sluttet seg til skissen til løsning.

Men det betyr ikke at ikke at arbeidet har stoppet opp. Både statsministeren, nære politiske medarbeidere og fagfolk fra Statsministerens kontor, samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og finansdepartementet er involvert.

De jobber hardt for å utrede nye forslag og beregne konsekvenser for biltrafikk, utslipp, klima, luft og inntektene.

– Selv om ikke partilederne møtes, betyr ikke det at det ikke jobbes og at de er koblet på prosessen, sier en kilde med innsikt i prosessen.

Men det finstemte politiske håndverket som må utføres for å skape bevegelse hos partene og vilje til å finne en løsning, er det bare statsministeren selv som kan gjøre.

Finstemt politisk håndverk

Det er bare hun som har autoritet og kompetanse til å innkalle partiene og legge til rette for nye samtaler. Det er hun som kjenner partiene og Skei Grande og Jensen best. Det er Solberg som må føle seg frem og finne det politiske handlingsrommet – og vite nøyaktig når og hvordan hun skal sette inne det avgjørende presset mot sine regjeringspartnere uten at det ender med knall og fall.

Fastlåst etter tre måneders forhandlinger

De fire partilederne møttes mandag til lunsj og den faste regjeringskonferansen. Men det var hverken tid eller politisk mulig å holde et nytt forhandlingsmøte så snart etter helgens utblåsninger, etter det Aftenposten forstår.

Statsminister Erna Solberg dro direkte fra regjeringen til innleid jetfly med kurs for Reykjavik.