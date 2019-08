KrF følger Venstre i bompengestriden. Vil forhandle videre

De ønsker ikke å gå inn for en bompengeavtale slik den foreligger nå, men vil forhandle videre. Han har fått fullmakt fra sitt landsstyre om å gå tilbake til regjeringspartnerne for å forhandle videre.

Kjell Ingolf Ropstad hasteinnkalte til telefonmøte søndag kveld, og møtte pressen etter møtet. Han vil ikke gå i detalj om hva han mener om skissen.

Han uttrykker at KrF er opptatt av å både bygge ut kollektivtransporten og samtidig jobbe for en renere luft.

Tilspisset seg

Bompenge-striden tilspisset seg gjennom hele forrige uke, og slo ut i full åpenhet søndag ettermiddag.

Først behandlet og godtok Frps landsstyre i et ekstraordinært møte skissen de fire partilederne er kommet frem til. Men før Frp fikk presentere løsningen og det som skulle være en gladsak etter mye bråk og motgang, kom signalene om at Venstre ikke godtar den samme avtalen.

Venstres ledelse presenterte skissen for sentralstyret fredag og ga uttrykk for at den ikke var god nok. Et samstemt styre var enig.

Høyre støtter skisse hvis de andre stiller seg bak

Statsminister Erna Solberg vil ikke spekulere i hva som kan skje hvis ikke Frp eller Venstre beveger seg fra den fastlåste situasjonen.

– Skissen er nå til behandling i alle de fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet. Vi har klarert at Høyre kan gå for en slik skisse hvis alle partiene er enige om det, sa Solberg til Aftenposten tidligere søndag kveld.

Aftenposten kommer tilbake med mer.