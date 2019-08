Venstre står på at biltrafikken i de store byene skal ned.

Når det i skissen til løsning av bompengekrisen skal brukes 5 milliarder kroner over 10 år på å kutte i bompengene, vil det gi lavere bompenger umiddelbart. Dette frykter Venstre kan gi en økning i biltrafikken inn i de store byene.

Frp legger press på Venstre ved å vise til at partiet sier nei til 5 milliarder flere statskroner til kollektivtrafikk ved å avvise skissen. Kilder i Venstre viser til at det vil ta år å bygge ut kollektivløsninger. I mellomtiden vil kutt i bompengene gi økt biltrafikk umiddelbart.

Flere sentralt plasserte kilder i Venstre sier at dette er den store bøygen for partiet.

Å øke den statlige andelen i finansieringen av storbypakkene fra 50 til 70 prosent, er det bred enighet om. Det er hva denne økningen skal brukes på, som utløser striden.

I regjeringen ønsker Venstre at hele økningen skal gå til kollektivløsning i bypakkene, mens spesielt Frp vil bruke den til å dempe bompengebelastningen for bilistene.

Fakta: Det vi vet om skissen Skissen har en samlet ramme på over 21 milliarder kroner over ti år, ifølge NRK. * Av dette går 10 milliarder kroner til å øke statens finansiering av storbypakkene fra 50 til 70 prosent. I tillegg går 7 milliarder kroner til å slette eller redusere gjelden til veiprosjekter for at bomstasjonene kan tas bort tidligere enn planlagt. 4 milliarder kroner skal gå til økt satsing på kollektivtrafikk, skriver VG. * Pengene kommer i tillegg til tiltak som fra før ligger i regjeringserklæringen, som skattefradrag på bompenger, skriver VG. * Kilder i et regjeringsparti opplyser også til avisen at økningen i statlig finansiering av storbypakkene fordeles med 10 prosent i bompengereduksjoner og 10 prosent i økte kollektivinvesteringer. * Ifølge NRK skal alle partiene være enige om å øke den statlige andelen til satsing på kollektivtrafikk fra 50 til 70 prosent, noe som utgjør 10 milliarder kroner over like mange år. * Frp har godkjent skissen, men Venstre sier nei. Dermed er det ikke enighet mellom de fire regjeringspartiene om en avtale som kan avslutte bompengeprosessen. Kilde: NTB

Møttes mandag

Mandag ettermiddag møttes regjeringen til ordinær regjeringskonferanse. Ingen vil overfor Aftenposten bekrefte at det blir samtaler/forhandlinger om bompengesaken.

Venstre, KrF og Høyre har sagt at de er beredt til å forhandle. Frp sa søndag at de har sagt ja til skissen og at saken er ferdig forhandlet. Det er en oppfatning Frp er alene om.

Det er ikke enighet mellom de tre partiene om hvorvidt dette var en skisse de var enige om, eller elementer til en skisse som skulle avklares med de enkelte partiene. Frp mener det var et ferdig forhandlet opplegg. Venstres sentralstyre sa fredag tvert nei, fordi de mente at den vil utfordre målet om nullvekst i biltrafikk inn i de store byene. Deres oppfatning var at man skulle forhandle videre.

Høyre: Forhandler videre

I politisk kvarter hos NRK mandag fastslo Høyres nestleder Jan Tore Sanner gang på gang at samtalene fortsetter, mellom alle de fire partiene.

– Det er vårt ansvar å finne løsninger. De fire partiene må bli enige også i denne saken, sa han.

Sanner slo flere ganger fast at alle de fire partiene har et felles ansvar for regjeringsprosjektet og at ingen kan stille ultimatum i den type samtaler.

Høyres skisse?

Nettstedet Minerva skriver mandag at det var Høyres skisse som ble sendt ut. Den var aldri ment å være noe mer enn et foreløpig arbeidsdokument. Og den var aldri et omforent dokument i de borgerlige partiene.

Høyrekilder bekrefter at de har bidratt til skissen. Men vil ikke gå god for at de alene sto bak den.

Den versjonen Minerva skriver om, bekrefter Venstres versjon, hevder kilder i Venstre.

Statsminister Erna Solberg bekrefter også indirekte at det ikke er en ferdig forhandlet avtale i en e-post hun skrev til Aftenpostens søndag: «Skissen er nå til behandling i alle de fire regjeringspartiene. Jeg avventer tilbakemeldingene før jeg sier noe mer om innholdet.»