Beveget Støre til Ap-toppene: Angrepene på min rikdom vil fortsette

I en personlig, følelsesladet oppsummering fortalte Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag kveld Ap-toppene hvorfor han tror på de sosialdemokratiske verdiene selv om han er født rik.

Foran et 100-talls medlemmer av landsstyret, medlemmer av stortingsgruppen, rådgivere og ansatte, holdt Støre uten manus en blanding av appell og tale som gjorde sterkt inntrykk på forsamlingen i Folkets Hus.

– Det var sterkt, og det var viktig. Jeg har aldri tvilt på at Jonas var en god sosialdemokrat, men det var godt å få det bekreftet. Det var viktig påfyll, sier en deltager.

Og Støre varslet at det han oppfatter som angrep mot hans rikdom og oppvekst i materiell velstand på Oslos Vestkant vil komme tilbake. I det siste ukene av valgkampen fikk forvaltningen av Støres formue betydelig medieoppmerksomhet.

Angrep på min rikdom vil fortsette

– Dette vil ikke ta slutt, sa Støre og signaliserte at han kommer til å bli angrepet også ved valgene i 2019 og i 2021.

Ifølge kilder i Ap-toppen var ikke Støres «trosbekjennelse» planlagt på forhånd. Men etter en lang tøff valgkamp hvor hans håndtering av egen økonomi kom i fokus og kan ha bidratt til valgnederlaget, følte han åpenbart behov for å klargjøre tingenes tilstand.

Da Aftenposten intervjuet Støre like etter at dørene ble åpnet ved møtets slutt, brøt han av i en setning og forklarte det med at han nettopp hadde holdt en «emosjonell» oppsummering – for så å korrigere det til «engasjert».

Forsamlingen, sliten etter lang valgkamp og nær fire timers selvkritisk debatt om nederlaget, var åpenbart preget av Støres uventede oppsummering.

Slik har vi ikke sett Jonas før

– Slik har ikke Ap sett Jonas før, fjernt fra den litt kalde analytikeren. Han burde kanskje ha sluppet løs dette følelsesregistrert tidligere, mente noen.

Etter den følelsesmessig sterke talen fikk han spontant stående applaus.

– Dere valgte meg og jeg valgte dere. Dere visste at jeg var rik og at det ville bli et problem. Jeg valgt annerledes en mange av dem jeg vokste opp med, var budskapet til Støre.

Han skisserte verdiene i sosialdemokratiet som han deler og tror på.

– Dette er de verdiene jeg står for. Dette er verdiene jeg tror på. Det er dette samfunnet jeg ønsket at mine barn skal vokse opp i, sa han blant annet.

Deretter vandret forsamlingen med Støre i spissen over Youngstorget og inn på baren Internasjonalen for et glass øl før middagen.

Lignet på Blair

Likhetstrekkene mellom Støre og britenes tidligere statsminister Tony Blair var der. Blair kom fra øvre middelklasse fjernt fra industriproletariatet, og hadde ingen skjebnebestemt tilhørighet i sosialdemokratiet.

– Jeg er ikke født inn i Labour. Jeg valgte Labour, sa Blair en gang.

Også folk i landsstyret sa etterpå at de så parallellen til Blair som tre ganger vant valget i Storbritannia.

Fra Høyre-land

Støre gjorde landsstyret oppmerksom på det alle visste: Jonas Gahr Støre er født inn i en velstående familie bosatt på Slemdal, en bydel på Oslos vestkant hvor det er tett mellom skipsredere, meglere og forvaltere av gamle formuer.

Ved årets valg fikk Ap kun 10,7 prosent oppslutning i Svendstuen skole i Vestre Aker, tilbake 1,4 prosentpoeng. Høyre fikk 53,8 og gikk tilbake 3,4 prosentpoeng. Frp fikk 9,8 prosent, mens Venstre gikk frem 5,5 prosentpoeng til 15,3 prosent.

Støres tale ble hverken oppfattet som en beklagelse eller unnskyldning, men mer enn konstatering av materielle forhold, med potensiell stor politisk sprengkraft.

Plantet drittpakker?

Blant strategene på Youngstorget er det en klar oppfatning om at «drittpakkene» om angivelig svart arbeid og ulovlig bryggearbeid, boligprosjekt og investeringer i fond med lavere etisk standard enn reglene for nasjonalformuen i oljefondet, ble plantet i tur og orden.

Selve debatten om valgkampen betegnes som åpen, og uten overraskende innlegg.

– Veldig viktig. Veldig ærlig. Og veldig nyttig, oppsummerer Støre.

Han sier han er glad for at forsamlingen tok hans invitasjon om en åpen og ærlig debatt. Støre lovet landsstyret at tilbakemeldingene vil få politiske og organisatoriske konsekvenser.

Vite noe nytt?

– Fikk du høre noe nytt eller overraskende?

– Jeg synes ikke det. Det var tydelig signaler om frustrasjon over forlikene med regjeringen, et krav om at vi får en balansert politikk for «By og land, hånd i hånd», og en moderne arbeidslivspolitikk. sier Støre.

– Vi står ved forlikene. Vi mener de har vært riktige for Norge, sier Ap-lederen, som varsler tøffere opposisjon med mindre forlik i neste fireårsperiode.

– Det skyldes måten regjeringen har forvaltet dem på, og vårt behov for å føre en tydelig politikk fra opposisjonsrollen, forklarer Ap-lederen.