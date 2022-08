Regjeringen leverte strømplan – neppe flertall for hastemøte

Regjeringen beroliger budsjettpartner SV og opposisjonsleder Høyre med arbeidsplanen for strømkrisen. Dermed er det neppe behov for å avbryte stortingsferien.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) leverte mandag ettermiddag regjeringens arbeidsplan for strømkrisen, og synes å ha beroliget både SV og Høyre.

NTB-Steinar Schjetne

16 minutter siden

– Regjeringen har kommet SV i møte når det gjelder signaler om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og løfter om mer til energiøkonomiske tiltak. Dette er et greit utgangspunkt for forhandlinger, der SV vil bedre tiltakene.

Det sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø en kommentar til regjeringens plan for det videre arbeidet med tiltak mot strømkrisen.

Bergstø er fornøyd med det som er fremlagt så langt, men etterlyser mer langsiktige endringer og grep «for å ta kontroll over kraften» i et bredere perspektiv. Derfor ønsker SV et ekstraordinært møte i Stortinget så raskt som mulig der dette er tema, ifølge Bergstø.

På kort sikt kommer det meste til å skje den kommende halvannen måneden, fremgår det av et brev olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sendte Stortingets presidentskap mandag ettermiddag. Statsråden var bedt om å sende en tidsplan for regjeringens arbeid med strømsituasjonen.

Kommer før statsbudsjettet

Han redegjør i detalj for hva regjeringen gjør og har gjort for å avhjelpe strømsituasjonen spesielt, og om de konkrete tiltakene spesielt:

* Strømstøtte til husholdningene økes og fremskyndes. Fra og med 1. september vil staten dekke 90 prosent når gjennomsnittsprisen går over 70 øre kilowattimen.

* Det jobbes med å få på plass en styringsmekanisme som gjør det mulig å begrense krafteksporten når vannmagasinfyllingen blir for lav. Dette kommer i løpet av høsten.

* En strømstøtteordning for næringslivet er fortsatt i støpeskjeen. Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget, seneste i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett for neste år.

Det skjer klokken 10 torsdag 6. oktober.

Høyre klare til behandling

Det er noe senere enn Høyre har bedt om, men tilsynelatende raskt nok til at partiet ikke tar til orde nå for å avbryte ferien og hasteinnkalle Stortinget.

– Vi forventer at regjeringen jobber raskt og at de legger frem en strømstøtteordning for bedrifter i en egen sak, slik at Stortinget kan ta stilling til saken umiddelbart. Hvis den blir lagt frem i statsbudsjettet, vil ikke bedriftene få avklaring før i desember. Det er ikke godt nok, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

– Vi er klare til å avholde ekstraordinært møte i Stortinget så snart regjeringen er klare til å fremlegge sak, understreker han.

Vurderer hasteinnkalling

«Regjeringen legger opp til en rask, men samtidig tilstrekkelig grundig og forsvarlig prosess som ivaretar disse hensynene. Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget om tiltak for næringslivet, senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Forslaget vil bli utarbeidet i nær dialog med partene i arbeidslivet», skriver Aasland.

Stortingets presidentskap skal tirsdag vurdere på nytt behovet for å hasteinnkalle Stortinget. Resten av opposisjonen er sterkt kritisk til regjeringens arbeid, men siden det synes å være langt fra noe flertall for hasteinnkalling, er det lite som tyder på en slik beslutning nå.