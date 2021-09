– SVs uravstemning kompliserer regjeringsdannelsen

Ap-leder Jonas Gahr Støre håper å flette sammen tre partier i én regjering.

SVs landsmøte vedtok at regjeringsplattformen må godtas av SVs medlemmer gjennom en uravstemning. – Vi ville aldri valgt en slik løsning, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund Fagforbundet.

Nå nettopp

Tirsdag feiret Aps landsstyre valgseieren i Folkets Hus. Det var nesten så man skulle tro at regjeringserklæringen var signert da Ap-folket klappet og danset til låten Celebrate. Etter åtte tunge år ble Folkets Hus plutselig Gledens Hus.

– Jeg vil ønske velkommen opp på scenen, Norges neste statsminister, Jonas Gahr Støre, sa en strålende fornøyd nestleder, Hadia Tajik.

Den påtroppende regjeringssjefen rapporterte tilbake fra praten med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken:

– Vi er i gode samtaler med Senterpartiet og SV, sa Støre.

Støre fokuserer konsekvent på alt Ap, Sp og SV er enige om. Likevel er veien frem til at en ny rødgrønn trepartiregjering trer ut på Slottsplassen, brolagt med utfordringer.

En av dem er at SVs landsmøte vedtok at en eventuell regjeringsplattform må godtas av SVs medlemmer gjennom en uravstemning for at SV-toppene skal få gå inn i Støre-regjeringen.

Fagforbundet-leder Mette Nord sier SV-modellen kompliserer forhandlingene.

Skaper usikkerhet

Det er en helt ny modell i norsk politikk. Og den vil forlenge prosessen og gi SVs medlemmer makten i siste runde. Det skaper usikkerhet i Ap og Sp.

– Vi ville aldri valgt en slik løsning. Men vi må ha respekt for det SVs landsmøte har valgt, sier Mette Nord, leder i LOs største forbund Fagforbundet.

Nord regner med at SV også har en «veldig sterk interesse av å bli med i en regjering som forandrer Norge med mindre forskjeller, trygt arbeidsliv og et grønt skifte.»

– Hvorfor ville Ap aldri valgt en slik løsning?

– Vi har tillit til at de som er valgt i ledende posisjoner, kan ta de avgjørelsene. Det er derfor man har et sentralstyre og et landsstyre. Det er en naturlig arena for den typen beslutninger.

– Vanskeliggjør det forhandlingene?

– Det er et moment som kan bli litt komplisert. Det er det ingen tvil om, sier Mette Nord.

Kaller SV-modellen håpløs

Leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol sier at de ikke kan fokusere mye på SVs valg.

– Det jo et parti som har valgt sin beslutningssløyfe, og det får ikke vi gjort så mye veldig med.

– Er SVs sløyfe heldig eller uheldig?

– Vi er opptatt av å få tilslutning til en regjeringsplattform med de tre partiene. Hvis jeg skal være litt sleivet, så oppfatter jeg ikke at medlemmene i SV er mer radikale enn landsstyret til SV. Det er bare noe vi må forholde oss til, sier Kjerkol.

Mange deler frustrasjonen over SVs spesielle vedtaksprosess. En fylkesleder kaller SV-modellen for «håpløs».

Men i jubelen over at Ap har fått tilbake regjeringsmakten, har den tradisjonelle enheten blitt gjenopplivet: Partiets tillitsvalgte er blitt uhyre tilbakeholdne med å uttale noe som kan oppfattes negativt for partileder Støre. Det gjelder også det som kan være støtende mot kommende regjeringspartnere.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) i samtale med Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Slik er avstemningen

Oslos byrådsleder Raymond Johansen «har ikke tenkt å mene noe offentlig». Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag overlater til Støre å svare på slike spørsmål nå.

Nestleder Bjørnar Skjæran gliser bredt, men sier ingen ting på spørsmål om hva han mener.

SV har vedtatt at alle som har meldt seg inn i løpet av mandag den 06.09.2021 før klokken 23.59.59 norsk tid, kan delta i en eventuell uravstemning.

Kun betalende medlemmer kan delta. Fristen for betaling er satt til samme dag som SVs landsstyre vedtar forhandlingsutvalget og mandat. Etter planen skal det skje på landsstyremøtet lørdag.

– SV har valgt en litt uvanlig metode, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som opplevde at landsstyret danset ved åpningen.

Støre: – Det er uvanlig

Støre kaller SV-modellen uvanlig, men mener det først og fremst viser at partiene har ulike tradisjoner.

– Dette er det SVs landsmøte som har valgt. Det er en litt uvanlig metode. Når de mener det er måten å gjøre det på, så er jeg ikke bekymret, sier han.

Ordningen har imidlertid en side som kan by på problemer.

– Det er en tidsutfordring her på slutten, som vi må få til å gå opp. Det er jeg mer opptatt av, sier Ap-lederen.

– Mette Nord sier det kompliserer bildet, er du enig i den vurderingen?

– Senterpartiet og Arbeiderpartiet ligner litt mer på hverandre i måten ting forankres, men vi har også litt ulike grep på det. Jeg har tenkt å være raus på det og si at hvis det er det landsmøtet i SV bestemmer, så må vi respektere det.

– Men de må gjennomføre det raskt?

– Ja, det er en tidsdimensjon her vi må snakke om.

Støre tar med seg Tajik til Hurdal torsdag. Da starter sonderingene med SV og Sp. Ap-lederen tror ikke den fasen trenger å ta så lang tid.